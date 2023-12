Spørsmål:

1. I hvilken kultfilm fra Cohen-brødrene figurerer «The Dude»?

2. Hva het de tre Apple-grunnleggerne?

3. Hvem spiller den svenske tekgründeren Lukas Matsson i HBO-serien Succession?

4. Hvem romandebuterte med «Raudt, svart» i 1983?

5. Hvilken religiøs bevegelse ble startet av science fiction-forfatteren L. Ron Hubbard?

Hvem spiller rollen som Gro Harlem Brundtland i NRK-serien «Makta»? Foto: NRK

6. Hvem spiller rollen som Gro Harlem Brundtland i NRK-serien «Makta»?

7. Hvilken idrett forbundet med ungdomskultur var forbudt i Norge mellom 1978 og 1989?

8. Hva het bandet som i 1976 fikk en kjempehit med «Living Next Door to Alice»?

9. Hvilket år ble det påbudt å bruke flytevest om bord i fritidsbåter under 8 meter?

10. Hvem har regissert «Kill Bill»-filmene?

11. Hva het romfartsprogrammet som ledet til den første bemannede månelandingen?

12. «Lars er LOL» kom på kino nå i høst. Hvem har skrevet boka filmen er basert på?

13. I hvilken legende inngår «det runde bord»?

14. Hva heter Norges største innsjø?

Hva heter det tradisjonsrike, skjørtlignende plagget for skotske menn? Foto: Virginia Mayo / AP

15. Hva heter det tradisjonsrike, skjørtlignende plagget for skotske menn?

16. I hvilken tone er vanligvis den dypeste strengen på en gitar stemt?

17. Hva slags alkohol brukes i en original Bloody Mary?

18. Hva slags fisk er det vanligst å bruke i retten fish and chips?

19. Hva heter biter med sushi som er rullet i tang?

20. Hvilket vitamin utvikles naturlig i kroppen dersom man eksponeres for sol?

21. Hvilket firma lanserte slagordet «Just do it» i 1988?

22. Hvilket klesmerke kjent for dongeribukser ble startet i San Francisco i USA i 1853?

Under hvilket OL ble sandvolleyball første gang introdusert? Foto: Heiko Junge / NTB

23. Under hvilket OL ble sandvolleyball første gang introdusert?

24. Hva heter gründeren som startet Facebook?

25. Hvilket amerikansk flyselskap var i mange år verdens største, men gikk konkurs i 1991?

26. Hvor mange flasker er det vanligvis plass til i en bruskasse?

27. Er det korporal eller sersjant som rager høyest på den militære rangstigen?

28. Hva slags musikk kan du oppleve på Inferno-festivalen, som arrangeres i Oslo hver påske?

Hvem har regissert filmen «Sulis 1907», om opprøret blant gruvearbeidere i Sulitjelma? Foto: Fra filmen

29. Hvem har regissert filmen «Sulis 1907», om opprøret blant gruvearbeidere i Sulitjelma?

30. Hvor mange stjerner er det i det amerikanske flagget?

31. Hva heter Marvel-superhelten som i sivil er en blind advokat?

32. Hvem skrev «Spionen som kom inn fra kulden» (orig. «The Spy Who Came in from the Cold»)?

33. Hvilken planet er nærmest solen?

34. Hva heter barneboka som Maja Lunde og Lisa Aisato ga ut sammen i høst?

35. Hvilken jazztrompetist ga ut albumet «Bitches Brew» i 1969?

36. I hvilket band er James Hetfield frontfigur?

37. Hva slags mat er crêpe?

38. Hva betyr «cogito ergo sum»?

Hvilket år fikk Bjørnstjerne Bjørnson nobelprisen i litteratur? Foto: Erwin Raupp/ Wikipedia

39. Hvilket år fikk Bjørnstjerne Bjørnson nobelprisen i litteratur?

40. Hva heter filmen som er valgt som Norges neste Oscar-kandidat?

41. Hva heter den tradisjonelle robåten fra Venezia, som kun har én åre?

42. Hvilket år døde kong Olav V?

43. Hvem skrev bøkene om James Bond?

44. Hvem malte «Mona Lisa»?

45. Hvem skrev romanen «Lasso rundt fru Luna»?

46. Hva kalles 25-årsbryllup?

47. Hva het den norske polfareren som fikk Nobels fredspris i 1922?

48. Hva heter fjellet i Telemark der man har størst utsikt målt i areal?

49. Hvilken planet kalles «den blå planeten»?

50. Hvor i Oslo vises Høstutstillingen?

51. Hvilken sci-fi-film fra 1984 er sitatet «I'll be back» kjent fra?

Hva heter skogen der Ole Brumm bor? Foto: Buena Vista/ NTB

52. Hva heter skogen der Ole Brumm bor?

53. Hvem ledet statskuppet i Chile i 1973?

54. Hvilket dyr er Peter Criss i Kiss gjerne sminket som?

55. Hvem spiller Eva Perón i musikalfilmen «Evita», som kom i 1996?

56. Hva heter regissøren av «Kill Bill»-filmene?

57. Hvem skrev «American Psycho»?

58. Hvilken by har kallenavnet Det store eplet?

59. Hvilken amerikansk kunstner hadde et studio kalt The Factory, der de største kjendisene fra 1960-tallet stadig var innom?

Hvor høyt er pariserhjulet London Eye i London? Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

60. Hvor høyt er pariserhjulet London Eye i London?

61. Hva er samlenavnet på grener som carambole, snooker og pool?

62. Hvilken avdød idrettsutøver het opprinnelig Cassius Marcellus Clay Jr.?

63. Hva heter kryptovalutaen som ble lansert i 2009?

64. Hva heter den colombianske narkobaronen som TV-serien «Narcos» er basert på?

65. I hvilken by kan du besøke Ishavskatedralen?

66. Hvem lagde albumet «Murder Ballads» (1996)?

67. Hva heter skateboarderen kjent for å være den første til å lande en «900», og som har en konsollspill-serie oppkalt etter seg?

Hvilken plante kommer det narkotiske stoffet opium fra? Foto: Rahmat Gul / Ap

68. Hvilken plante kommer det narkotiske stoffet opium fra?

69. Hva er merlot, cabernet sauvignon og nebbiolo eksempler på?

70. Hva er hovedingrediensen i drinken Dry Martini?

71. Hva eller hvem er Mensa er en interesseorganisasjon for?

72. Hva heter bæret, fuglen og butikkjeden som deler navn?

73. Hvem «bor i toppen av et tre» og er «aldri ferdig når han skal av sted»?

74. Hva gjorde Amelia Earhart som første kvinne i 1932?

Er artisten Madonnas etternavn Ciccone, Penn eller Bambino? Foto: Evan Agostini / AP

75. Er artisten Madonnas etternavn Ciccone, Penn eller Bambino?

76. Hva heter den ikoniske tenåringshelten som hadde hovedrollen i «Rebel Without a Cause» («Rotløs ungdom»)?

77. Hva var det norske navnet på filmen «Ghostbusters», som kom i 1984?

78. Hvem skrev romanen «Åndenes hus»?

79. Hva er et mer vanlig navn på den kjemiske formelen H2O?

80. Hva var LZ 129 «Hindenburg»?

81. Hva var det geografiske hovedmålet for Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon 1893-1896?

82. I hvilken filmserie er detektiv Jacques Clouseau hovedperson?

Hvem eier hotellkjeden Strawberry? Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

83. Hvem eier hotellkjeden Strawberry?

84. Hvem spilte Bond-piken Mary Goodnight i filmen «Mannen med den gylne pistol» (1974)?

85. Hvem er ny sjef for det tyske herrelandslaget i fotball?

86. Hva slags type musikk kan du oppleve under den årlige Ultimafestivalen i Oslo?

87. Hva er det fulle navnet på universitetet som forkortes NMBU?

88. Hvem skrev romanen «Jerusalem», som ble gitt ut i 1901-1902?

89. I Norge er det tre datoer der ingen har navnedag. Hvilke?

90. Hva heter islams hellige bok?

91. Hvilken dato er 13. dag jul?

92. Hva står OUS for, i sykehussammenheng?

Hvilket år spilte fotballspiller Martin Ødegaard sin første kamp for Arsenal? Foto: Beate Oma Dahle / NTB

93. Hvilket år spilte fotballspiller Martin Ødegaard sin første kamp for Arsenal?

94. Hvor i Danmark ligger Legoland?

95. Hva kalles Scalinata di Spagna i Roma på norsk?

96. Hvilket år nådde a-has «Take On Me» toppen av hitlisten Billboard Hot 100 i USA?

97. Hva heter det når bakketemperaturen i løpet av to sammenhengende år ikke overstiger 0 grader Celsius?

98. Hvem sto bak låta «Walk on the Wild Side», som kom i 1972?

Hva står USB for? Foto: Cornelius Poppe / NTB

99. Hva står USB for?

100. Hvor ligger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)?

Svar:

1. «Den store Lebowski» (orig. «The Big Lebowski»)

2. Steve Jobs, Steve Wozniak og Ronald Wayne

3. Alexander Skarsgård

4. Jon Fosse

5. Scientologikirken

6. Kathrine Thorborg Johansen

7. Skateboard (rullebrett)

8. Smokie

9. 2015

10. Quentin Tarantino

11. Apollo

12. Iben Akerlie

13. Kong Arthur

14. Mjøsa

15. Kilt

16. E

17. Vodka

18. Torsk

19. Maki

20. D

21. Nike

22. Levi Strauss & Co. (Levi’s)

23. Barcelona-OL i 1992

24. Mark Zuckerberg

25. Pan American World Airways (Pan Am)

26. 24

27. Sersjant

28. Heavy metal

29. Nils Gaup

30. 50

31. Daredevil

32. John le Carré

33. Merkur

34. «Vindmakeren»

35. Miles Davis

36. Metallica

37. Tynne dessertpannekaker

38. Jeg tenker, altså er jeg

39. 1903

40. «Fedrelandet»

41. Gondol

42. 1991

43. Ian Flemming

44. Leonardo da Vinci

45. Agnar Mykle

46. Sølvbryllup

47. Fridtjof Nansen

48. Gaustatoppen

49. Jorda

50. Kunstnernes Hus

51. The Terminator

52. Hundremeterskogen

53. Augusto Pinochet

54. Katt

55. Madonna

56. Quentin Tarantino

57. Bret Easton Ellis

58. New York (the Big Apple)

59. Andy Warhol

60. 135 meter

61. Biljard

62. Muhammad Ali

63. Bitcoin

64. Pablo Escobar

65. Tromsø

66. Nick Cave & the Bad Seeds

67. Tony Hawk

68. Valmuen

69. Vindruer (rødvin)

70. Gin

71. Mennesker med høy IQ

72. Kiwi

73. Nøtteliten

74. Fløy alene over Atlanterhavet

75. Ciccone

76. James Dean

77. «Spøkelsesligaen»

78. Isabel Allende

79. Vann

80. Et luftskip

81. Nordpolen

82. «Den rosa panteren»

83. Petter Stordalen

84. Britt Ekland

85. Julian Nagelsmann

86. Samtidsmusikk

87. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

88. Selma Lagerlöf

89. 1. januar, 29. februar og 25. desember

90. Koranen

91. 6. januar

92. Oslo universitetssykehus

93. 2021

94. Billund

95. Spansketrappen

96. 1985

97. Permafrost

98. Lou Reed

99. Universal Serial Bus

100. Ås