– Noen bonusfamilier velger å feire hver for seg, mens andre er sammen et par timer på julaften. Andre tilbringer hele julaften sammen, sier hun.

Mork påpeker at det er lov å velge utradisjonelt, og man trenger ikke nødvendigvis å inkludere besteforeldre, tanter og onkler på begge sider i tillegg. Noen foreldre velger å feire sammen med felles barn, også etter at de har gått fra hverandre. Hvor lenge det er naturlig, finnes det ingen fasitsvar på, og det er opp til den enkelte familien, påpeker Mork.

– Det er helt avgjørende at dere snakker sammen i forkant, tenker høyt og avklarer hva som skal til for at du alle skal få en god jul. Ofte er vi opptatt av å ta hensyn uten å avklare hva andre faktisk trenger i forkant. Legg listen akkurat der du ser trenger det akkurat i år, sier Mork.

Mange familier kjenner seg igjen i å ha det travelt før jul. I førjulstida er det viktig å sette gode grenser også for seg selv, understreker Maria Mork.

– Det er lov å droppe noen juleavslutninger eller bare la den ene forelderen delta. Eller delta i en time eller to istedenfor hele kvelden. Kanskje trenger barnet å invitere noen på besøk, framfor å delta på en juleavslutning. Tenk over hva dere trenger og ønsker å prioritere. Det faktisk ok å takke nei om kreftene ikke strekker til, sier hun.

Det er også lov til å tenke utradisjonelt når det kommer til julegaver, mener Maria Mork.

– Spør om hva som er viktig for oss og hvilke forventninger dere har. Kanskje er det samværet man vil legge mest vekt på, og det går også an å gi gaver til ideelle organisasjoner eller gi opplevelser i gave, sier hun.