Hos familien Håberg i Farsund er det yngstesønnen som har laget alle middager det siste halve året.

Interessen for å lage mat startet i oktober i fjor. I hele år har det vært matlaging - non-stop.

– Nå bruker jeg ikke så mye oppskrifter lenger. Jeg vet hvordan mat fungerer og eksperimenterer litt, forteller Ola Håberg, som også har vist frem noe av kokkekunsten sin på sosiale medier.

HAN LAR SEG IKKE be to ganger når han får spørsmål om å dele noen julete oppskrifter til avisens lesere.

Hans første tips er et heksebrygg, som han liker å kalle det. Som lager god duft av jul i huset:

Foto: Cecilie Nilsen

– Man kan ha alle slags juledufter i kokende vann. Det gir en deilig duft av jul i huset. Jo lenger den koker, jo mer lukter den. Hvis man får venner på besøk klokken sju på kvelden, er det greit å sette denne på i to-tiden.

– Hvordan startet interessen for matlaging?

– Det er en veldig gøy historie - som jeg er glad i å fortelle. Vi har en familiehytte i Eiken. Jeg og pappa har hatt et guttetur-prosjekt hvor vi har prøvd å komme oss opp på hytta hver måned i ett år.

Olas heksebrygg med juleduft 1 appelsin 1 dl tranebær 1 kanelstang 1 spiseskje nellik Rosmarin Fyll opp en kjele med vann. Kutt opp det du trenger mens vannet koker opp. Ha alt i gryta. Skru ned varmen og la blandingen putre på komfyren gjennom dagen. – Hvis man vil ha julestemning med en gang, må man dessverre vente littegrann. Man kan sette den på klokken elleve på morgenen og så lukter den best klokken fem på dagen, sier Ola.

– På de gutteturene har vi vært gjennom mye rart; spagetti i tacoskjell og burgere. Jeg hadde lenge hatt lyst til å lage biff. Så i mars 2022 mekket vi biff og eggnudler. Og bare det. Det synes jeg var kjempegodt! Det ble fast hver måned og jeg ville ikke gå bort fra det. Etter hvert ble jeg tvunget til å ha poteter til. Og etter hvert peppersaus.

– På bursdagen til mamma i oktober laget jeg biff med fløtegratinerte poteter, peppersaus og brokkoli. Det var da jeg skjønte:

Foto: Cecilie Nilsen

En deilig duft av jul begynner så smått å bre seg ut på kjøkkenet.

– Det var altså guttetur-prosjektet med meg og pappa, med biff og eggnudler, som startet hele reisen.

OLA HENTER FREM julesylte, roastbiff og skinkestek fra kjøleskapet.

Foto: Cecilie Nilsen Foto: Cecilie Nilsen Foto: Cecilie Nilsen

– Man trenger jo ikke å ha på akkurat det jeg har på sandwichen. Man kan bruke min som en type mal, og så kan man gjøre hva man vil ut av det. Og det tar ti minutter.

Stekeskorpen nærmer seg perfekt på julesylta. Brødet er klart.

14-åringen har tilbragt mye tid ved kjøkkenbenken det siste året. Foto: Cecilie Nilsen

Ola liker at kjøkkenutstyret er i orden. Han viktigste verktøy er skjærefjøla. Deretter knivene og stekepanna. Foto: Cecilie Nilsen

Stekeskorpen nærmer seg perfekt på julesylta. Foto: Cecilie Nilsen

– Det er nå magien kan begynne!

Han danderer: Søt sennep, julesylte, parmesan, roastbiff, skinkestek, hjemmesyltet rødløk, ruccula og sylteagurk.

– Det kan være litt vanskelig å stable. Da gjelder det å ha tålmodigheten, som jeg av og til kan slite litt med.

Det er Ola selv som har syltet rødløk.

– Det kan være litt vanskelig å stable. Da gjelder det å ha tålmodigheten, som jeg av og til kan slite litt med. Foto: Cecilie Nilsen

– Så er det tid for en liten smakebit.

Ola smaker. Og er fornøyd:

Foto: Cecilie Nilsen Foto: Cecilie Nilsen

– Jeg tror det mange som heller bare hiver en pizza i ovnen, og så er det mat. Men dette tar like kort tid og er noe helt annet.

Når en 14-åring kan klare det, da må nesten en voksen også klare det. Ola Håberg

Julesandwichen danderes på en tallerken. Foto: Cecilie Nilsen

Julesandwich med mange smaker av jul. Foto: Cecilie Nilsen

Olas julesandwich Rundstykker Søt sennep Julesylte Roastbiff Skinkestek Parmesan Ruccola Syltet rødløk Sylteagurk Stek brødene i ovnen. – Her har jeg valgt å ta litt forskjellig julekjøttpålegg inni et hva som helst type brød. Jeg liker å ta en julesylte. Denne kutter jeg i passe tykke skiver. Panna varmes opp med litt olje. Ikke for mye - det vil sprute olje overalt når fettet fra julesylta smelter. Julesylta stekes til den får en gyllen stekeskorpe. Imens rasper jeg litt parmesan. Etter min mening kan det nesten aldri bli nok parmesan. Dander julesandwichen; først søt sennep, deretter alt det andre.

MANGE I OLAS omgangskrets har skjønt at den unge mannen kan lage mat.

Han nevner tre-rettersen han laget i et selskap til broren til naboen: Rekeblanding i brioche-pølsebrød til forrett, entrecôte med sprø hvitløks- og rosmarin-poteter, smørstekt brokkolini i hjemmelaget smør med sprøtt bacon, brent chili og lønnesirup og crème brûlée til dessert.

En dag laget han mat til bestemor og venninnene hennes.

– Familien er kjempefornøyde med at jeg lager mat. Spesielt faren min. Men jeg begynner å lure på om han begynner å bli litt bortskjemt; han slipper å lage mat og nå dekker han ikke på en gang. Men de er jo veldig takknemlige - de har ikke rørt en stekepanne på seks måneder.

Han lager gjerne mat til venner også.

– De betaler bare for ingrediensene, så lager jeg mat. Det hender at familien kommer hjem og blir litt misunnelige. De skal ha fiskegrateng til middag - så sitter sønnen deres og spiser biff.

OLA ER EGENTLIG ikke så glad i å bake, men en storfavoritt er cookiene kan vil dele oppskriften på.

Foto: Cecilie Nilsen Foto: Cecilie Nilsen Foto: Cecilie Nilsen

– Å lage slike cookies man kan, mens juleduften står på, lage med et barn eller noen man er glad i. Det er liksom noe fint man kan gjøre sammen.

Deigen knas til den er ferdig.

Foto: Cecilie Nilsen Foto: Cecilie Nilsen Foto: Cecilie Nilsen

– Føl deg frem med mengde sjokolade. Jeg har lært av mange forskjellige folk som lager mat på sosiale medier; at man skal lage maten ut fra hjertet og ikke ut fra en oppskrift. Er det noe som føles feil, så er det ikke riktig for deg.

– Denne oppskriften er helt fantastisk, faktisk. Disse synes jeg passer hele tiden. De er gode til selskap, til venner, til hverdags og til jul. Hva med å lage de på juleverkstedet?

Foto: Cecilie Nilsen Foto: Cecilie Nilsen Foto: Cecilie Nilsen

OLA HAR LAGT UT noen matlagingsvideoer på TikTok. Han har jobbet på Torvets, først i is-disken og deretter på kjøkkenet. Der traff han den tidligere kjøkkensjefen på Under, Arnold Egeli, som tok Ola under vingene og har lært ham masse om matlaging, mellom laging av fish and chips.

– Etter hvert kunne jeg lage alt mulig på Torvets. Og jeg fikk mye lærdom med meg på veien.

Olas julecookies 170 gram mykt brunt smør 210 gram brunt sukker 100 gram rørsukker 1 ts vaniljeessens eller ekstrakt 2 egg 1 eggeplomme 360 gram mel 1 ts maisenna 3/4 ts natron 1 ts salt 1 melkesjokoladeplate 1 liten kokesjokolade 2000 gram valnøtter Forvarm ovn til 210 grader. Det viktigste i denne er ifølge Ola brunt smør. – Det gir en skikkelig god, spesiell smak i cookiene. Det er ganske lett å brune smør, men ganske vanskelig samtidig. Man smelter det ned, så skal det boble til det har blitt brunt. Men brunt smør - du kan ikke se vekk, for da kan det bli brent. Det er vanlig å bare bruke det rett etter det er ferdig, men kjeksene får en mye bedre fasong hvis man kjøler ned smøret og har det romtemperert når man bruker det i deigen. Brun smør, avkjøl og bruk når romtemperert. Begynn med å blande alt sukker, brunt smør og essensen. – Så går jeg inn med ett egg av gangen. Og den ene eggeplommen, sier han. Rør inn alt det tørre til du får en kompakt deig. Dette kan gjøres for hånd eller med kjøkkenmaskin. Ha i opphakket sjokolade og valnøtter. Blant godt for hånd. – Det kan fort bli litt mye sjokolade, så jeg liker å ta cirka 150 gram vanlig melkesjokolade og litt mørk kokesjokolade. Hakk i grove eller fine biter; alt etter hva du liker. Vil føle sjokoladen, kutt i store biter. Eller vil man bare ha sjokoladesmaken, kutt den finere. Alt etter hva man foretrekker. – En hemmelig, eller i alle fall litt uvanlig ingrediens, skal i til slutt: Valnøtter. Det er for å gi en følelse av noe annerledes i kjeksen. Form kjeksene og putt de inn i ovnen til de er brune i bunnen. Hvis cookiene bare skal nytes hjemme, kan man ha de så store man vil. Skal de være en gave, forslår Ola å lage de ganske små - slik at de passer ned i glass. Hvis man velger å ha de store, må man steke på mindre varme i en litt lenger tid.

Planene videre er at han vil ta Hotell & matfag i Mandal. De to læreårene vil han bruke på cruiseskip, på alt fra Hurtigruten til cruiseskip i Karibien. Drømmen er å jobbe på restauranten til Arnold Egeli.

Ola innrømmer glatt at han er litt nerd.

– Mange kaller meg for nerd. Når man er 14 år gammel og kjøper dyre, japanske kniver og egne stekepanner, er jo det med rette. Det går fort litt penger i de knivene. I hele sommer har jeg bare jobbet så mye jeg kan for å kjøpe meg ny, japansk kniv.

I hele sommer har jeg bare jobbet så mye jeg kan for å kjøpe meg ny, japansk kniv. Ola Håberg

Han er dessuten glad i å slipe knivene.

– Kniven jeg brukte nå fikk jeg av bestefaren min til konfirmasjonen. Hvis jeg hadde fått penger, hadde det gått til sparing til moped. Derfor var det gøy å få kniv som gave. Det er favorittkniven min, som jeg bruker hele tiden.

– Så jeg har nok blitt kjent som en kniv-nerd, ja. Det har vakt oppsikt på jobb også; når en 14-åring kommer på jobb med en masse kniver.

– Mange sier at det viktigste kjøkken redskapet de har er kniven eller stekepanna. For meg er det i tillegg skjærefjøla.

Derfor har han en stor skjærefjøl i tre.

TIL MATLAGINGEN hører det også med oppvask og rydding av kjøkkenet.

– I konfirmasjonstalen fra både min far og broren min Tarjei, var de innom at jeg måtte begynne å rydde kjøkkenet mer. Motargumentet mitt pleier å være at jeg ellers ikke vil fortsette å lage mat. Noe de selvsagt er takknemlige for at jeg gjør, ler han.

Foto: Cecilie Nilsen Foto: Cecilie Nilsen

Cookisene tas ut av ovnen. Juleduften fra gryta på ovnen har tatt over huset. Nå blandes den med luften av ferske cookies.

Foto: Cecilie Nilsen

Ola elsker julemat.

– Hele livet mitt har vi alltid hatt pinnekjøtt til jul. Jeg vet faktisk ikke om jeg har smakt ribbe. Det er det mange som synes er litt rart. Pinnekjøtt synes jeg er helt fantastisk. På hytta lager vi noe som heter glosteik. Man lager pinnekjøtt, som man deretter steker inne i peisen på en grillrist. Deretter har man lefse med most potet, med glosteiken oppå. Det synes jeg er kjempegodt.

– Cookiene kan være geniale å gi bort som en liten gave. Foto: Cecilie Nilsen

Den gryende matinteressen kom like etter jula i fjor. Nå gleder han seg til å fråtse i å lage julemat.

– Jeg har, ikke overraskende, meldt meg til å lage julemiddagen, smiler han.

Jeg har, ikke overraskende, meldt meg til å lage julemiddagen. Ola Håberg