I skrivende stund har desembernatta senket seg, klarvær og blikkstille sjø -noe som ikke er hverdagskost her ute i vest.

Stjerner lyser og blinker der oppe på himmelen, et syn jeg finner både nydelig og vemodig.

En stjerne som blinker, har jeg mange ganger tenkt at er mor som blunker til meg. Joda, en barnslig tanke kanskje. Men det har til tider vært en trøst. Desember og julehøytiden vi snart går inn i for fullt, setter mange tanker og følelser i sving - hos de aller fleste av oss vil jeg tro.

Mer enn kanskje ellers i året, så ønsker man at alle skal ha det bra - at raushet og medmenneskelighet virkelig bugner.

Igjen går tankene til mor, som før juletider stakk til meg noen ekstra kroner - så jeg kunne kjøpe gaver til en barndomsvenn vi visste ikke fikk mange gavene. Viktigheten av å dele, ble innvevd fra tidlig barnsben. Ikke fordi hun hadde så mye, men fordi hun visste hva det var å ha lite.

Men, om det var mai og vår - så var tona den samme: «Ta med ei ekstra niste, han har jo sjelden mat med på skolen.»

For meg var mor «nisse hele året og ikke bare i desember» - og sånn ønsker jeg også å være!

For meg var mor «nisse hele året og ikke bare i desember» - og sånn ønsker jeg også å være!

Jeg virkelig heier og jubler for alle dem som har opprettet spleiser, innsamlinger og annen goodwill til de som trenger det!

Hvert år håper jeg at julegryta til Frelsesarmeen setter nye rekorder!

Jeg elsker jul, selskapeligheter, julepynt, nisser og engler. Tårer som triller,når en blir julesentimental - for minnene er mange. Takknemlig for å kunne dele småkaker, kaffikopper og gode samtaler - om det er ved kjøkkenbord eller «rånetreff» i bil.

Igjen går tankene til mor, som skulle ønske at vi mennesker var like opptatt av godhet og raushet hele året - og ikke bare i desember. For som hun sa med glimt i øyet: «Nissen ser deg heile året - ikke bare nå før jul.»

Jeg vil ønske DEG ei velsigna god jul,og minne deg på at DU er verdifull. At du betyr noe - og at du har en plass i noens hjerte.

God jul!

Hanne Veronica Martinsen