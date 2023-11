Så godt du ser ut!

Så god farge du har i ansiktet, du ser skikkelig fresh ut!

Så deg på butikken i går, så det er vel et tegn på at du er i god form for tida.

Joda..kanskje det..

Av og til skulle jeg ønske at kroppen var på vranga, sånn at det som ikke er friskt blir synlig.

At de vonde og betente ledd og muskler var avdekket, sånn at alle kunne se. At angsten som til tider er overveldende, kom fram i lyset...

Leserskribenten: Hanne Veronica Martinsen. Foto: Privat

Vi er mange som er i denne «båsen».

Som av ulike ting har dager der man nesten bruker alt man har av krefter, for å stå opp…og stelle seg.

Der man mobiliserer det man har av krefter for å gå på butikken selv-og ikke bare sende handlelappen med noen andre.

Eller når man bruker lang tid på å gå ut av bilen og inn på butikken,for hva om panikkangsten kommer midt i grønnsaksavdelinga..?

Av og til er man nesten utslitt før man i det hele tatt går ut av bilen.

Det verste med dette, er at så utrolig mange kjemper disse kampene hver dag -hver uke, hver måned.... hvert år. Og hver dag, hver uke, hver måned og hvert år, så er alt dette så godt som usynlig for omverdenen.

For vi er mange med masker og «skuespillerferdigheter»... Vi er mange som kjemper mot det usynlige.. Og vi vil jo egentlig ikke heller at noen skal se. Se hvor dårlig man egentlig er.

Men kanskje maskene kan bli liggende igjen hjemme?

Kanskje det går an å ikke bruker krefter på å rette ryggen opp, men bruke handlevogn som støtte - uten at noen reagerer på det?

Kanskje et oppriktig «godt å se deg» er bedre å si?

Vi har alle vårt, både synlig og usynlig.

Ønsker DEG gode dager - og håper at DU blir SETT,at DU våger å vise at DU SER!

Hanne Veronica Martinsen