«It's Christmas time, there's no need to be afraid.

At Christmas time, we let in light and we banish shade.

And in our world of plenty we can spread a smile of joy.

Throw your arms around the world at Christmas time!»

Dette er utdrag fra en sang jeg i mange år har fått vondt av å høre på, en sang som har gjort vondt langt inn i hjerterota.. og fått tårene til å trille. Sangen ble skrevet til en stor innsamlingsaksjon og sunget av en rekke kjente artister - for blant annet rent vann i Afrika.

Og nei, man skal ikke glemme de sult- og tørkerammede landene, ei heller dem som sitter i flyktningeleirer rundt om i verden. Dem som er på flukt fra krig, med frykt for deres liv - skal definitivt ikke ignoreres!

Men, det er så utrolig mange som har mer enn nok med å komme seg gjennom hverdagen - og som ikke orker tanken på den høytida vi nå nærmer oss.

Do they know its Christmas time at all?

Orker alle å kjenne på julefølelsen?

Makter de tenke på julegaver, julemat og juleselskaper?

Det er så ufattelig mange som av ulike grunner sliter, det være seg økonomisk, fysisk, psykisk, rus og ensomhet.

Orker de tenke på å feire?

I vår verden av overflod kan vi dele et smil som gleder, blir min oversettelse av teksten. Og vi som har litt ekstra... kanskje en kan dele litt?

La oss være med å spre glede! Glede, raushet og omsorg - være til velsignelse for de rundt oss.

Let them know it’s Christmas time!!

Let them know it’s Christmas time!!

For en skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer en selv!

Hanne Veronica Martinsen