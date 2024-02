Min erfaring er at NATO ikke er en forsvarsallianse, men, dessverre, en angrepsallianse.

En god venn av meg snakket amerikansk da han kom til Norge som ung gutt i 1970 årene. «Who are the good guys and who are the bad guys?» Pleier han å si med glimt i øyet.

I O-fag på skolen, lærte jeg som ung gutt at NATO var «the good guys». Tryggheten ble plantet i vårt bryst og vi kunne se livet lyst imøte. I musikktimene kunne vi, på tross av NATOs øvelse med flyalarmene som ulte fra skoletaket, synge med i sangen:

I natt jag drømde nogot som

jag aldri drømt førut,

jag drømde det var fred på jord

och alla krig var slut.

Jag drømde om en jattesal

dar statsmenn satt i rad.

Så skrev dom på ett reversal

och reste sej och sa:

Det finns inga soldater mer

Det finns inga gæver,

och ingen kanner langre til

det ordet «millitær».

Da NATO sin generalsekretær, Jens Stoltenberg, stilte seg frem på pressekonferanse og proklamerte: «Våpen for FRED», ja da må jeg innrømme, da kjente jeg på kognitiv dissonans, som det så fint heter idag. Det stemmer liksom ikke. Det stemmer ikke med det vi lært på skolen i O-fag og det vi sang i musikktimene.

De siste par tiår har jeg studert «forbudte» tema. Dere vet, sånne tema som gjør at man blir stemplet som konspirasjonsteoretiker.

Norges mest profilerte fredsforsker, Johan Galtung, døde denne måneden, 93 år gammel. Kanskje er det et uttrykk for at freden også nå er død?

Det finnes også en annen fredsforsker, den sveitsiske historikeren Daniele Ganser. Han har blant annet gitt ut boka «NATOs Secret Armies» som handler om NATOs hemmelige hær i Europa, «Operasjon Gladio». Da Daniele Ganser selv var ung student, fikk han oppleve at dette var et av de «forbudte» tema. Ingen av professorene ved hans studiested var villig til å snakke med ham om «Operasjon Gladio», med unntak av én som inviterte ham med på en vandretur i de sveitsiske alper. Unge herr Ganser fikk da innsyn i noe som har preget ham siden.

Min erfaring, etter alle mine «studier» av «forbudte» tema, er at NATO ikke er en forsvarsallianse, men, dessverre, en angrepsallianse.

Med O-fag hilsen

Alf Hagen