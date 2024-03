8. mars i år arrangerte Palestina-komiteen et demonstrasjonstog i Oslo. Dette skulle være til støtte for markering av kvinnedagen 8. mars. Demonstrasjonen startet med at jødiske kvinner ikke fikk delta i marsjen. Dette fordi disse bar en fane til støtte for voldtatte og drepte jødiske kvinner i massakren som Hamas utførte 7. oktober i fjor. Da begynte medlemmer av Palestina-komiteen å rope: «Ingen sionister i våre gater».

En sionist er en som mener at jødene har opprettet staten Israel lovlig etter folkeretten. Videre begynte medlemmer av Palestina-komiteen å rope, «Free Palestine, from the river to the sea». Dette betyr at Palestina-komiteen vil det samme som Hamas: Å utslette staten Israel, og drepe eller jage alle jødene på havet.

Her ser vi at Palestina-komiteen brukte kvinnedagen til å vise sitt hat til jødene og den israelske stat. På denne måten viser Palestina-komiteen åpent støtte til terrororganisasjonen Hamas, og driver jødehat og antisemittisme av verste slag. Nesten alle politiske partier på Stortinget, støtter og bevilger hvert år titalls millioner kroner til Palestina-komiteen sammen med de andre 20-talls organisasjoner som støtter Hamas og vil boikotte israelske varer. Penger som er blitt overført fra statsbudsjettet til disse organisasjonene, må stoppes nå.

Når norske politikere støtter organisasjoner, som igjen støtter terrororganisasjonen Hamas, mener jeg det er i strid med norsk lov om terrorfinansiering § 135, som har en øvre strafferamme på 10 års fengsel. Det samme gjelder støtten på 275 millioner kroner til UNERWA som ble gitt 7. januar i år.

Jeg mener at politikerne på Stortinget ikke må tillate slike organisasjoner å lage demonstrasjonstog for å spre jødehat og antisemittisme. Norge er da ikke en ren nazi- stat? Jeg mener at politiske partier som støtter slikt jødehat også er i strid med grunnloven, og slike politiske partier bør derfor nektes tilgang til alle offentlige medier.

Jeg krever at Frp skal kreve at all penge- og politisk støtte til jødehat i partiene Høyre, Venstre og KrF må opphøre, før Frp kan støtte en borgerlig regjering i 2025.

Frp må ikke gå i samarbeid med med Høyre, men stå fritt å gi støtte til Høyre fra sak til sak, hvis det blir et borgerlig flertall i 2025. Ber alle Frp-ordførere i Lister om å støtte dette.

Jan Skoland