«Hvorfor snakker ikke SV om Hamas?» Dette er spørsmålet tillitsvalgt i Farsund SV, Jon Aslak Fintland, stiller i en kronikk i avisen Vårt Land denne måneden. Og dette er det langt flere som undrer seg over. Hvorfor er venstresiden generelt så ensidige i sin forståelse av konflikten mellom Israel og Hamas?

Hvorfor er venstresiden generelt så ensidige i sin forståelse av konflikten mellom Israel og Hamas?

Etter terroraksjonen i Israel 7. oktober, tok det statsminister Jonas Gahr Støre fire dager å kalle Hamas for en terroristorganisasjon. Han var da hardt presset av en rekke andre partier fra sentrum og høyresiden. Dette satt med andre ord langt inne. Synes tydelig å se at partiene til venstre for Ap ikke var særlig opptatt av denne problemstillingen.

Fintland har gjort grundig research i sin kronikk og viser til at siden 7. oktober har SV og leder Kirsti Bergstø lagt ut mer enn 50 poster på sine sosiale medier. Om nettopp konflikten mellom Israel og Gaza. Ikke EN gang er Hamas nevnt spesifikt. Jeg undres over at det overhodet ikke settes søkelys på at palestinerne har valgt en terroristorganisasjon som sine ledere. Valgt med stort flertall i befolkningen. Terrorister! Israel derimot får svi så det holder: «slutt å bombe», «utfører etnisk rensing», «begår krigsforbrytelser» «fører grusom krig», «boikott nå», «still makt bak krava» med mer. Muligens er det ikke tilsiktet av SV som parti, men det sprer en sterk motvilje, ja, hat mot Israel. Er det noen slik som jeg, som ikke tviler på at denne ensidigheten fra store deler av venstresiden, er en viktig grunn til at antisemittismen har så god grobunn også her til land?

Fintland drar konklusjonen at både Israel og Hamas må ansvarlig gjøres, hvis ikke kan motsetningene mellom partene heller forsterkes enn bygges ned. Israel og dets støttespillere begår også skammelige handlinger. Han mener at en våpenhvile må på plass.

Selv tenker jeg at det er vanskelig for israelerne å forhandle med en motstander som ønsker å utslette dem. Hamas ønsker heller ikke våpenhvile. De vil kaste Israel på havet og selv herske «From the river to the sea». (Fra elven til havet).

Men vi kan alle forstå folk bekymring over store antall døde.

Turid Qvale