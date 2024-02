USA hjelper dermed Israel de siste fire månedene med å massakrere og lemleste mange titallstusen barn og kvinner.

Veto, eller vetorett som er ordet som oftes benyttes når vetorett brukes i diverse saker som verserer i verdenssamfunnet, og slike vetoretter må være noe av det minst demokratiske som finns i mer eller mindre alvorlige behandlingssaker.

I lille Norge har nåværende regjering antydet at kommuner her til lands skal ha en salgs «vetorett» når det gjelder utbygging av vindkraft på land. Slike håpløse ideer fra sittende regjering er en befrielse for vindkraftmotstanderne, jakt- og jegermiljøet, enkelte hytteeiere og samer som vil legge beslag på enorme landområder med sine reinsdyr.

Tafatte politikere hører tydeligvis i stor grad på disse miljøene, og kan skjule seg bak og bruke en slik vetorett til å ikke bygge ut vindkraft. Tragedien er at ved å hindre utbygging av kraft, som blant annet vindkraft på land, er at industri og næringsvirksomhet er helt uinteressant for folk/ firmaer å etablere rundt om i kommuner, med kraft som innen få år vil bli en mangelvare og strømpriser deretter. Og nåværende kraftproduksjon i Norge går fortsatt i kabler ned til Europa.

Grønn politikk og energi går så det griner i resten av verden, noe som vil føre til at industri og annen næring i Norge vil etter hvert flytte utenlands og etablere seg der, noe som vil svi for kommuner og arbeidsfolkene med familier. Med så mye utlendinger/ asylsøkere som kommer her til lands, må det bygges mer industri og næringsvirksomhet som kan gi arbeidsplasser til alle disse, og mer kraft i form av vindkraft på land, og det tar kort tid å sette opp vindparker, hvis en bare kvitter seg med denne håpløse sendrektigheten i behandlingssaker.

Vetoretten har også vært i søkelyset i Europa de siste to årene på grunn av at Finland og Sverige plutselig ville være medlem av NATO, på grunn av denne håpløse innvasjonen i Ukraina fra Putin og hans soldater. Alle land støttet dette NATO-medlemskapet, utenom Tyrkia og Ungarn som benyttet seg av denne merkelige vetoretten, og holdt Sverige og Finland utenfor NATO-medlemskap. Men etter noen militære forhandlinger er det nylig ordnet for natomedlemskap for både Sverige og Finland, og flere Amerikanske militærbaser vil bli opprettet i Norden etter hvert, som vil provosere russerne.

Det verste angående en slik vetorett og en tragedie for det palestinske folk, er at USA har nektet å være med på en våpenhvile og humanitær hjelp i Gaza-området, som resten av verden forlanger. Og USA hjelper dermed Israel de siste fire månedene med å massakrere og lemleste mange titallstusen barn og kvinner, ved kontinuerlig bombing og beskytning av sivile mål og mennesker. Er det antydning eller mistanke at det er en de mener er Hamas-kriger i et overfylt hus eller i en folkemengde på noen hundre sivile, blir alle bombet.

Mange journalister har nok dokumentert mye av det israelske soldater har gjort mot palestinere, og er vel en av grunnene til et hundretalls journalister har blitt drept der. Og hva som skjer av tortur og drap med palestinske fanger i fangenskap som må svare hvor Hamas-krigere gjemmer seg og hvor tunellene er, vil nok ikke folk vite.

Hele verden vil ha våpenhvile og slutt på krigen, utenom USA som bruker denne vetoretten, og dette er en befrielse for Netanyahu og hans bestialske krigere som tydeligvis tenker jo flere barn og kvinner de dreper, jo mindre Hamas-krigere vil vokse opp.

Mange «Israelvenner» har selvsagt sine meninger om Israel. 1967, 1947, historikk om Jesus, fredsamtaler, bibelhistorier, jødeutryddelsen under 2. verdenskrig og 7. oktober 2023 er noen stikkord for dette landet.

Selvsagt skal de som utførte angrepet og drapene 7. oktober tas og elimineres ut av systemet, for godt. Men lidelsene og den pågående krigføringen israelske styringsmakter bedriver, er utrensking av det palestinske folket, som USA stilltiende godkjenner med denne håpløse vetoretten. Israel har tydeligvis for mye bomber og våpen, siden de også bomber i andre land, blant annet Libanon, Iran og Syria.

Nils Edvin Eiesland,

Kvinesdal