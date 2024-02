Konsertserien heter egentlig «FOLK på Backes», men er også denne våren midlertidig omdøpt til «FOLK på vandring», siden Backes Bu er under rehabilitering.

Medvirkende på fredagens forestilling: Mari Skeie Ljones på hardingfele og Alf Hulbækmo på piano. Foto: Pressebilde

Folkemusikere

På scenen fredag kveld står tre talentfulle og spennende musikere fra den norske folkemusikkscenen. Med sanger Camilla Granlien i front, byr trioen på både musikk og fortellinger om jazz, storbyliv, folkemusikk og bygdeliv – og historiene om to damer fra Bøverdalen i Gudbrandsdalen: Jørgine Boomer, som vanket med amerikanske presidenter i New York, og Gjendine Slålien, som aldri forlot hjemstedet sitt til tross for stadige invitasjoner om sangutdanning i utlandet.

I tillegg til Granlien på sang, medvirker Mari Skeie Ljones på hardingfele og Alf Hulbækmo på piano.

– I konserten får musikk og fortelling følge av lysbilder, og vi tror denne kommer til å slå an blant historie- og musikkinteresserte i lokalbefolkningen, sier Farsund Folk Festivals pressetalsmann, Lars Jakob Rudjord.

Camilla Granlien bidrar med sang på fredagens konsertforestilling. Foto: Pressebilde

Gjenkjennbart

– Denne konserten har vi hatt lyst til å få til Farsund lenge. Tematikken rundt utvandringen til Amerika og å søke lykken «over there» burde være gjenkjennbart for de fleste herfra. Samtidig er vi Listaværinger også veldig hjemmekjære, og kan kanskje kjenne oss litt igjen i Gjendine Slålien, som helst ville være heime? reflekterer Rudjord videre.

Konserten binder sammen den norske folkemusikken med 1800-tallets utvandring til Amerika, og handler om to sjarmerende norske damer med bein i nesa. Gjendine og Jørgine var ganske forskjellige: Den ene fylt av eventyrlyst og iver etter å reise, se og oppleve, mens den andre i stedet lot verden komme til seg. De tok ulike valg og levde ganske forskjellige liv, men kanskje hadde de mer til felles en man skulle tro?

To ulike livsvalg

Jørgine Boomer (1887-1971) og Gjendine Slålien (1871- 1972) kom begge fra enkle kår i Bøverdalen i Gudbrandsdalen.

Jørgine reiste over til Amerika, jobbet seg oppover og giftet seg med Lucius Boomer som senere ble hotelldirektør ved Waldorf Astoria hotell i New York. Sammen drev de hotellet fram til hans død. Hun vanket i sosieteten i New York, sørget for at Frank Sinatra fikk fart på karrieren ved å gi han jobb ved hotellet som musiker, lyttet til Cole Porter mens han komponerte, kjente presidenter og kongelige og var høyt elsket av mange av sine spesielle gjester. Hun reiste flere ganger hjem til Bøverdalen, og bygde seg en «Villa Jotunheimen» både der og i USA.

Gjendine derimot, var budeie og Edvard Griegs største kilde når det gjaldt folkemusikken. Hun forlot aldri sitt hjemsted til tross for frierier og tilbud om sangutdanning i utlandet. Hun trollbandt folk med sin sangstemme, hun var lystig og kjapp i replikken og kunne ikke leve uten fjellet rundt seg.

Denne konsertfortellingen ble opprinnelig produsert i samarbeid med Riksscenen i Oslo, Fortellerfestivalen og Musikk i Innlandet, og Farsund Folk Festival er nå glade for å kunne presentere den også her på «Det amerikanske Lista».

– Vi er veldig glade for å få samarbeide med Vest-Agdermuseet og Nordberg Fort igjen, og kan ikke tenke oss noe bedre sted for akkurat denne konserten. Dette blir en skikkelig fin fredagskveld for noen og enhver, avslutter Lars Jakob Rudjord.

Stein Versto og Per Anders Buen Garnås fremfører poesi og hardingfelespill på Kulturbokhandelen Norli Farsund i mars. Foto: Knut Utler

Videre vårprogram

Farsund Folk Festival har også andre spennende ting på gang i vår.

I mars blir det poesi og hardingfelespill i Kulturbokhandelen Norli Farsund med henholdsvis Stein Versto og Per Anders Buen Garnås.

I april blir det «Slåtter fra Åseral» med festivalmusiker og æresmedlem av Farsund Folk Festival Vegar Vårdal på det nye spisestedet Torvets. Der blir det også servert lokal tradisjonsmat.

Og senere samme måned skal festivalens egen Lars Jakob Rudjord (piano) lansere sitt nye album med musikk inspirert av kjempen Jo fra Tovdal, som var komponistens egen tippolderfar. Platen «Kjempe-Jo» lanseres i hjembyen. Rudjord vil da ha med seg sine medmusikere Guro Kvifte Nesheim (hardingfele) og Kåre Opheim (trommer). Spillested er ikke klart ennå.

Klar for konsert på Torvets i april: Vegar Vårdal. Foto: Pressebilde