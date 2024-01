Ukrainas ønske om økonomisk og militær hjelp til kampen mot den russiske aggressoren har blitt møtt i mange land med forslaget om at politikere bør bry seg om sitt eget folk først. Denne spalten argumenterer for at det å hjelpe Ukraina er avgjørende ikke bare for fred i Europa, men også over hele verden. Å få slutt på Russlands ekspansjonistiske mål i Ukraina vil bidra til å begrense de hegemoniske ambisjonene til Kina, som, gitt sin økonomiske vekt som den største økonomien i verden, representerer en større trussel mot verdensfreden enn Russland.

Vestlig støtte til Ukraina mot den fullskala brutale invasjonen fra Russland i 24. februar 2022 blir ofte presentert som en form for solidaritet med, eller til og med veldedighet overfor, de uskyldige ofrene for denne brutale og grusomme handlingen til russisk imperialisme. Fra det perspektivet blir Ukrainas kontinuerlige forespørsler om økonomisk og militær hjelp mot den russiske aggressoren møtt i mange land med kommentarer om at hjelp til Ukraina har grenser og at politikere først bør bry seg om sitt eget folk. Disse synspunktene er totalt misforståtte og delvis naiv.

Å hjelpe Ukraina til å vinne mot Russland er like eksistensielt for Europa – og faktisk verden – som det er for ukrainere som kjemper for deres overlevelse og frihet. Sett på denne måten trenger Ukraina tilstrekkelig hjelp og raskere levering enn det som er tilfelle nå - hjelp for å vinne krigen.

Europeiske ledere forstår i økende grad at en russisk seier i Ukraina bare vil være et første skritt i Russlands ekspansjonistiske mål om å invadere andre land og til slutt ødelegge EU og Nato. Ledere i de baltiske land, Moldova, Polen, Finland og andre land som på et tidspunkt i sin historie har lidd under russisk invasjon og okkupasjon, forstår veldig godt naturen til den russiske imperialistiske trusselen. De forstår at ukrainere også kjemper og dør for å forsvare sitt eget lands frihet og uavhengighet. Det ukrainske folk har lidd under Moskvas terror i mer enn 100 år.

Å hjelpe Ukraina med å jage Russland fra alle dets okkuperte territorier er dermed av eksistensiell egen-interesse for alle europeiske land. Og å hjelpe Ukraina til å vinne mot den russiske invasjonen er ikke bare i Europas interesse, det er også i verdensfredens interesse. En første grunn er at en russisk seier i årevis vil ødelegge forsøkene de siste tiårene på å prøve å bygge en lovstyrt internasjonal orden som vil garantere fred og velstand. En russisk seier ville bety en retur til den rå og voldelige internasjonale politikken fra 1800-tallet basert på militær makt og trusler, terror, invasjon og kolonisering av mindre land.

Russlands beslutning om å invadere Ukraina økt sannsynligheten for at Kina militært invaderer Taiwan, noe som ville ha enorme konsekvenser for hele Asia og for verden som helhet. En russisk seier i Ukraina ville utvilsomt oppmuntret Kina til å invadere Taiwan, men et russisk nederlag ville absolutt ha motsatt effekt. Mens Russland er militært overlegent Ukraina (i det minste når det gjelder mengder tropper og våpen), er Kinas overlegenhet i forhold til Taiwan større.

Et russisk nederlag i Ukraina, i tillegg til å ha muligens svært negative konsekvenser for Putin-regimet i Russland, vil nesten helt sikkert overbevise mange kinesiske ledere om at å invadere Taiwan ville være for risikabelt. Å hjelpe Ukraina til å vinne mot Russland er dermed ikke bare i fredens interesse i Europa, men også i verdensfredens interesse.

De autokratiske regimene i Russland og Kina er de to siste gjenværende imperiene. Det er ingen tilfeldighet at de prøver å danne en allianse. Å hjelpe Ukraina med å knuse Russlands ekspansjonistiske mål vil absolutt bidra til å begrense Kinas ambisjoner. Gitt sin økonomiske vekt som den største økonomien i verden, representerer Kina en større trussel mot verdensfreden enn Russland.

Vårt råd i det nye året er at det ville vært bedre om regjeringene og folket i alle eksisterende demokratier forsto dette fullt ut og økte hjelpen til Ukraina som en konsekvens for å vinne freden og friheten i Ukraina, for Europa og for verden.

Vi ønsker et godt og fredelig nytt år.

Med hilsen

Per-Kaare Holdal,

leder

Support to the people of Ukraine