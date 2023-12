I år er det naturlig for oss som bor i Lyngdal å ha befolkningen i Kryvyi Rih og i Ukraina i tankene når julen ringes inn. Mye tyder dessverre på at den hardt prøvede befolkningen, i et land ikke veldig langt unna oss, ikke kan regne med noe annet enn at krigshandlingene og overgrepene fra terror-staten fortsetter. De russiske angrepene på sivil infrastruktur fortsetter, og sivilbefolkningen opplever hele tiden utfall av vann og strøm. Ukraina har en vinter ikke ulik vår egen, og tidvis har de det enda kaldere en vi i Lyngdal har.

Derfor går våre tanker til Kryvyi Rih og Ukraina denne jula og spesielt når Lyngdal har solidaritet- og partnerskapsavtale med den ukrainske byen. Da er det helt naturlig at tankene våre går også til alle ukrainerne som har flyktet fra landet sitt, og søkt tilhold, også her i Lyngdal og Lister. De kjenner nok på mange følelser denne jula. Både frykt for at noe skal skje med sine kjære som er igjen i hjemlandet, og samtidig en lettelse over at de har fått barna sine i trygghet.

Vi ser også at mange ønsker å bidra med hjelpesendinger, og her har vi lyst til å understreke at alle bidrag teller med. Om du sender strikkelester eller et strømaggregat, så er du med i et felleskap der man ønsker å bidra og omsetter det i handling. Det som betyr noe, er at mange gjør nettopp dette. Kryvyi Rih ønsker seg mat med lang holdbarhet, brukte eller nye nettbrett til skolebarna, fritidsklær til soldatene og generell humanitær hjelp. Det er å vise solidaritet, det er å bry seg om våre medmennesker. Man må i hvert fall ikke tenke at slike bidrag ikke betyr noe. En liten julehilsen er også å vise solidaritet og betyr så mye til en befolkning som lever under konstant frykt, og også opplever smerten.

Å ønske noen i et krigsherjet land en god julefeiring er jo en meningsløshet, men vi skulle så inderlig gjerne se at ytterligere sivil infrastruktur ikke blir ødelagt. Det står mange vintermåneder foran oss, og det sier det meste at noe av det ukrainerne ønsker seg mest at skal være i hjelpesendingene, er "termisk undertøy". Altså ull eller "superundertøy".

I vårt hjemlige Lyngdal ønsker vi oss en julefeiring uten ulykker og negative hendelser, og vi sender varme tanker til de som er syke eller befinner seg i en vanskelig situasjon. Jula fortoner seg for de fleste som fin og kjærkommen, mens den for noen kan være tung.

Da kan det være godt å tenke over at klisjeen om ei bekymringsløs jul foran peisen er nettopp det, en klisje. Men det skjer også at man finner ro og velvære en liten stund, og da må man gripe den muligheten og forsøke å være til stede i nuet.

Support to the people of Ukraine og Ukraine House in Norway ønsker alle en riktig god jul og vi håper på fred og frihet i det nye året.

Nina Svetlynska, styreleder i Ukraine House in Norway Per-Kaare Holdal, styreleder i Support to the people of Ukraine