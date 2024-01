– Torsdagsavisen er rett og slett ikke blitt trykket. Årsaken er store problemer både på trykkeriet og i distribusjonsselskapet grunnet det enorme snøværet som herjer lenger øst i Agder. Vi beklager veldig sterkt de konsekvensene dette får for våre abonnenter og annonsører, sier ansvarlig redaktør i mediehuset Lister, Svein Morten Havaas.

Værutsiktene inn mot helgen er imidlertid bedre - også øst i Agder, slik at Lister-redaktøren både håper og tror at avisen vil komme ut igjen som normalt lørdag.

Ellers henviser han leserne til Lister24 for løpende dekning av nyhetsbildet. I tillegg kommer «papirutgaven» ut i digital form som e-avis – slik den pleier onsdag kveld.

– E-avisen for torsdag vil også bli lagt mer synlig enn den pleier på fronten av Lister24. Så er vi klar over at vi har en del abonnenter fortsatt som ikke er digitale. De blir mest skadelidende overfor det som har skjedd. Det er bare å beklage. Men et slikt ekstremvær som dette, rår vi bare ikke over, fortsetter Havaas.

E-avisen kan leses her, hvor torsdagsavisen kommer ut allerede i kveld (onsdag).

Listers papiravis blir trykket hos Polaris Trykk Arendal, og ifølge Bjørn Nyli, regionleder i Polaris Distribusjon Sør Vest sliter trykkeriet med snø og brøyting for å få lastebiler inn og ut.

– I tillegg er bemanningen prekær, da noen ansatte sitter innesnødde, uten mulighet til å komme seg på jobb, opplyser Nyli i en e-post til Lister.

På bakgrunn av av vær- og føreforhold har de derfor stoppet distribusjonen onsdag 3. og torsdag 4. januar.

– Dette er først og fremst knyttet til sikkerheten for de ansatte og våre underleverandører. Vi forsøkte, og fikk til noe distribusjon på tirsdag 2. januar. Da opplevde vi så mye trøbbel og farlige situasjoner at det var en enkel og riktig beslutning å innstille all distribusjon, skriver Nyli.