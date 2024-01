– I dag har vi store utfordringer med store mengder snø og dårlig brøytete veier. Det er vanskelig på det nåværende tidspunkt å si hvor vi har kommet fram og fått levert og hvor vi ikke har fått levert, men jeg tror nok vi må konstatere at de fleste abonnenter dessverre ikke får avis i dag, opplyser Tom Helge Isefjær, som er logistikkoordinator i Polaris Distribusjon Sør.

Utfordringene knytter seg til levering av alle aviser som hører til Polaris Media Sør, som blant annet Lindesnes, Fædrelandsvennen og Agderposten, i tillegg til Lister.

Han peker på at det er store lokale forskjeller, og at problemene ikke er like store i den vestre delen av fylket som i øst, og at utfordringene er størst langs kysten.

Ansvarlig redaktør for avisen Lister/Lister24, Svein Morten Havaas beklager det inntrufne.

– Det er svært beklagelig at vi ikke får ut papiravisen til alle våre abonnenter i dag, men været rår vi dessverre ikke over. Jeg regner med at avisen blir etterlevert av budene så snart føreforholdene gjør det mulig. I mellomtiden minner jeg om at alle som er registrert som digitale brukere, kan lese eavisen på egen app eller via Lister24. På Lister24 vil man dessuten kunne oppdatere seg i det løpende nyhetsbildet – også om snøværet og føreforhold, sier han.