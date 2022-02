Bakgrunnen er at man skal over på en ny abonnementsløsning.

– Hovedgrunnen til at vi gjør dette er fordi konsernet Polaris Media skal over på en ny plattform som gir oss nye muligheter til å lage bedre produkt til våre lesere, forteller leder for brukermarked i Polaris Media Sør, Sverre Opsal Johnsen.

Lister24 vil dermed være åpent fra fredag ettermiddag og dette vil vare frem til midten av neste uke.

– Denne overgangen vil komme leserne til gode. Mens arbeidet pågår har også de som ikke abonnerer på Lister24 en fin mulighet til å prøve oss ut. Vi håper at det blir et så godt bekjentskap at mange ønsker å være med oss videre, sier ansvarlig redaktør, Svein Morten Havaas.

Etter at arbeidet er ferdig, vil man måtte være abonnement for å lese innhold på Lister24.

– Når vi skal flytte data fra Schibsted til Polaris Media så må vi ta ned en del systemer og flytte disse over. Vi må blant annet ta ned systemer som styrer tilgangen til innholdet på Lister24. Det vil føre til at alt er åpent fra i ettermiddag. Arbeidet er estimert til å ta 5-6 dager. Når arbeidet er ferdig vil systemene starte opp igjen og våre lesere vil ikke merke noe til denne overgangen, sier Opsal Johnsen.