- Vi er veldig glad for å ha på plass den nye appen. Den har vært tilgjengelig for Apple-brukere en stund. Nå er den også mulig å laste ned for Android-brukere i Google play. Vi håper flest mulig av våre digitale brukere vil benytte seg av dette tilbudet. Den er helt gratis å laste ned, sier ansvarlig redaktør for Lister og Lister24, Svein Morten Havaas.

Med appen nedlastet på din mobiltelefon eller ditt nettbrett åpner det seg flere muligheter. Den aller viktigste er at du da kan få varsler direkte inn på din enhet når det skjer noe viktig i Lister-regionen.

- Nå kan redaksjonen sende ut såkalte push-varsler når noe vi mener er viktig skjer. Det vil bli et viktig verktøy for å nå ut til leserne med siste nytt – særlig på hendelsesnyheter, men også andre deler av journalistikken vår som vi selv mener er viktig å distribuere og promotere på den måten, sier Havaas.

I appen kan du selvsagt lese Lister24s nyheter. I tillegg kan du lagre dine egne bokmerker og gå direkte til Eavisen, som er den digitale versjonen av papiravisen Lister. Forutsetningen er at du er abonnent og registrert som digital bruker på Lister24.

- Det er også lagt inn en egen knapp for å tipse redaksjonen. Der kan man enten klikke for å sende mail til oss – eller for å ringe vår vakttelefon. Og trenger du å melde ferieflytting eller klage på ditt avisabonnement, kan du også ordne det få tastetrykk via appen, sier redaktøren.

Slik finner du Lister24-appen: Gå inn i App store (Apple-brukere) eller Google play (Android-brukere). Søk på Lister24. Last ned appen Lister24 Nyheter som vises som et hvitt 24-tall på rød bunn.