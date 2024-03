Det viser de siste opplagstallene som ble presentert onsdag.

– Dette er historisk gode tall for oss. Vi har fått en opplagsøkning på nesten ti prosent i forhold til fjoråret. Og da hadde vi også en bra økning i forhold til året før. Det er helt fantastisk! Mediehuset Lister – som før 2010 het Farsunds Avis, har aldri hatt så mange abonnenter i moderne tid, sier ansvarlig redaktør Svein Morten Havaas.

Han har selv jobbet i avisen siden 1996, og kan ikke huske annet enn at opplaget har ligget og vaket like rundt 6.000 eksemplarer – og aldri over 6.200. Ved årsskiftet nå var opplaget på hele 6.625.

– Det er så man må gni seg i øynene. Helt utrolig bra! utbasunerer redaktøren.

Det er helt fantastisk! Svein Morten Havaas, ansvarlig redaktør

Opplagstall for mediehus på Sørlandet

Avis Andre halvår 2023 Andre halvår 2022 Endring i opplag Prosentvis endring Fædrelandsvennen 41.365 37.261 + 4.104 + 11,0 Agderposten 20.108 19.633 + 475 + 2,4 Lindesnes 6.681 6.110 + 571 + 9,3 Lister 6.625 6.043 + 582 + 9,6 Agder (Flekkefjords Tidende) 6.463 6.699 - 236 - 3,5 Grimstad Adressetidende 6.191 6.193 - 2 0 Tvedestrandposten 5.260 5.415 - 155 - 2,9 Lillesands-posten 4.420 4.364 + 56 + 1,3 Setesdølen 3.741 3.751 - 10 - 0,3 Aust Agder Blad 3.679 3.693 - 14 - 0,4 Vennesla Tidende 3.564 4.072 - 508 - 12,5 Lyngdals Avis 1.555 1.632 - 77 - 4,7 Frolendingen 1.511 1.382 + 129 + 9,3 Arendals Tidende 1.153 1.195 - 42 - 3,5 Birkenesavisa 1.108 1.108 0 0 Geita.no 649 690 - 41 - 5,9

Kilde: MBL og LLA

I prosent er det kun regionavisen Fædrelandsvennen som øker mer enn Lister på Sørlandet, med sine 11. prosent. Blant de lokale mediehusene har Lister den største prosentvise økningen i Agder, med 9,6 prosent. Lister har økt sitt opplag med 582 fra andre kvartal 2022 til andre kvartal 2023, til 6.625.

Ser man på de andre mediehusene i Lister-regionen går både Lyngdals Avis og avisen Agder i Flekkefjord ned. Mens Lyngdals Avis har hatt et opplagsfall på 4,7 prosent, fra 1.632 til 1.555 har Agder hatt en nedgang på 3,5 prosent, fra 6.699 til 6.463 det siste året.

Listers søsteravis i øst, Lindesnes, har hatt en økning på 9,3 prosent.

Historiske opplagstall for Farsunds Avis og Lister (fra 2010) Vis mer ↓ 2000: 6.112

2001: 6.066

2002: 6.062

2003: 5.974

2004: 6.076

2005: 6.058

2006: 6.044

2007: 6.062

2008: 6.103

2009: 6.094

2010: 5.994

2011: 5.897

2012: 5.771

2013: 5.437

2014: 5.405

2015: 5.027

2016: 5.273

2017: 5.406

2018: 5.978

2019: 6.152

2020: 5.797

2021: 5.820

2022: 6.043

Tilbake til tallene for avisen Lister, så viser de en nedgang i komplett-abonnenter – det vil si de som fortsatt får papiravisen i postkassa – også i 2023. Denne trenden er gjengs for hele avis-Norge.

Den formidable veksten for Lister sin del skjer digitalt. Andelen heldigitale abonnenter passerte 70 prosent i vinter.

– På ett år har vi fått hele 862 flere digitale abonnenter. Det er formidable tall som det nesten er vanskelig å ta inn over seg. Vi er selvsagt svært godt fornøyd. Tallene viser at vi leverer et journalistisk produkt som holder høyt nivå – og som stadig flere vil ha, sier Svein Morten Havaas, som nylig også kunne juble over solid økning i lesertallene.

Æren for den solide utviklingen deler han med staben.

– Vi har en redaksjon og en markedsavdeling som hver eneste dag gjør en formidabel jobb for å gi lesere og annonsører et best mulig produkt. At vi nå lykkes i det lokale markedet er deres fortjeneste. Vi har tatt flere grep de siste årene inn for det som blir beskrevet som «det digitale skiftet». Disse tallene viser at vi har gjort mye riktig. Med et solid apparat i ryggen gjennom våre eiere i Polaris Media, skal vi fortsette å gi gass, avslutter Havaas.