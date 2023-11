Julebyen Lyngdal er nå pyntet til jul i Alleen, men sporene etter Gustava Kiellands jul bør komme bedre fram. Et stort juletre pyntet etter hennes beskrivelse burde stått midt i Alleen.

Så kunne ulike barnegrupper (og voksne) hver lørdag i november og desember, gå rundt Gustavas juletre til toner av hennes «O jul med din glede», og andre julesanger. Og ved et bord ved juletreet kan en utkledd «Gustava» (og Gabriel) selge jule- og søsterkaker, epler, nøtter, konfekt og julebakkels, etter hennes oppskrifter fra prestegården i 1840-årene.

Leserskribenten: Helge Alvin Rosfjord - her fotografert som forteller under markeringen av 175-årsjubileet for Lyngdal kirke tidligere i høst. Foto: Tom Arild Støle

Da vil også tilreisende bli minnet om at Lyngdal ikke bare er misjonens, men også juletradisjonenes arnested. Det vil vekke nasjonal oppmerksomhet og befeste at julebyen Lyngdal tar vare på denne unike julehistorien og markerer dette.

En slik markedsføring av juletradisjonene er både historisk korrekt og en gratis reklame som må utnyttes bedre. For det er lite tvil om at det var Gustava og Gabriels som startet de moderne juletradisjonene i Norge i prestegården i Lyngdal. I min bok «Gabriel Kirsebom Kielland. Mitt liv med Gustava», dokumenteres det at Gustava var blant de første i landet som hadde juletre omkring 1840, pyntet med gaver og dekorasjoner, og julepynt i stuen med ulike julekaker.

«Det store juletreet er fullt av hjemmestøpte lys, fra toppen og nesten helt ned til gulvet,…de flotte evighetsblomstene fra hagen, som er dekorert med perler og tante Saras silkebånd, ..eplene, girlander av rosiner som er tredd på en tråd, og mandlene i papirnettet, … og alle pakkene som henger rundt på treet.»

Gustava Kiellans juletradisjoner bør mer fram i lyset i Lyngdal, mener leserskribenten. Foto: Privat

Mange andre kommuner og tettsteder er flinke til å markere jul i Gustavas ånd. På Finnøy i Ryfylke har det i årevis blitt arrangert en opplevelsesreise som er kalt Jul med Gustava, og på Lågdalsmuseet i Kongsberg, fødebyen til Gustava, er pynting av hennes juletre årlig blitt en fast tradisjon.

Under begrepet julebyen, kan også Lyngdal markedsføre Gustavas jul på en bedre måte.

I Klokkergården er historien etter Gustava og Gabriel Kielland flott ivaretatt. Men under begrepet julebyen, kan også Lyngdal markedsføre Gustavas jul på en bedre måte. Det var tross alt her hun skapte våre juletradisjoner. Paviljongen i Alleen passer perfekt til dette.

Helge Alvin Rosfjord