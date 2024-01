Hadde ALLE hatt Briskelids holdning kunne ting vært mye enklere på planeten, men historisk erfaring, innsikt og kunnskap har lært oss at den dessverre ikke er et Disneyland, og Arnulf Øverlands evig aktuelle «Du må ikke sove» fra 1937 burde alle ha på veggen (les på nett).

Fanatiske regimer og grupper skyr ingen midler for å bruke dem

Få er uenig i at vi har nok våpen med katastrofalt potensiale, men mye er dessverre i feil hender (og våpen nå er ikke bare kuler og krutt). Fanatiske regimer og grupper skyr ingen midler for å bruke dem, og selv om den frie verden sluttet å ruste seg, ville ikke autokratiene gjøre det.

Vi må erkjenne og forstå mekanismene i menneskesinnet, der artsbestemte og forskjellige medfødte trekk kombinert med oppvekstmiljø og hendelser gir et mangfold av både humane og bestialske egenskaper. Derfor må samfunnssystem og institusjoner baseres på realiteter og ikke utopier, der prinsippet om maktfordeling i alle ledd er nøkkelfaktor i så måte for å sikre frihet og stabilitet.

Jeg gjentar til kjedsommelighet at demokrati handler om evige kompromisser og ikke noens premisser, som må innpodes tidlig i livet og hele tiden holdes i hevd – hvis vi vil beholde det.

Diktaturets opprinnelse har flere årsaker og ikke et ensidig enkelt svar, der Norge og mange andre land også var fattige med store forskjeller, men gikk andre veier. Demokrati ble heller ikke til uten kamper (som er kontinuerlige).

Autokratiet er livredd folket og trenger våpen for kontroll av indre og ytre fiender, og mange av dem ønsker mer territorium og å påtvinge andre sine politiske/religiøse system og overbevisning. Vil du fortsette å bevare egen frihet og rettsstat må du ha et opplyst, realitetsforstående, motivert og besluttsomt folk, og ALLTID være godt rustet mot andres mekaniske, teknologiske, digitale og psykologiske krigføring.

Om 99% vil ha fred og fordragelighet, trengs kun 1% til rett tid, rett situasjon, og rette midler for å lamme og kontrollere de 99%, og når det da er for sent tør ikke hesten kaste rytteren av – selv om den kan.

Bruk av tall og statistikk rundt finans og budsjetter er relativt, og det er effektiv ressursbruk og sluttresultat som er interessant. Det påvirkes av mange faktorer, forskjellig fra nasjon til nasjon, der forsvar og våpenindustri med forskning og sysselsetting ikke går ut over velferd og sosiale forhold, mens andre steder blir det sparebluss. Men å få sådd tvil, og sette utsatte grupper opp mot forsvarsevne i dette spillet, er klassisk avledning og autokratenes ønskedrøm for å oppnå det de vil: Splitt og hersk og svekkelse av demokratiene.

Under 8% av menneskeheten bor nå i reelle demokratier, men takket være bedre økonomi, teknologi og våpenarsenal, oppveies det mot overlegent folketall/areal av udemokratiske nasjoner. Dette er en evig kamp, men lar du slike regimer og holdninger få ruste opp uten motreaksjon, vet du hva som kommer. Og i EKTE demokratier (ikke kun i navnet) er et godt forsvar ikke for å brukes, men avskrekke autokratiene fra å prøve seg.

Russland er på vei mot en totalitær stat; kneble ytringsfrihet, fjerne opposisjon, indoktrinere elever, opprette "Putinjugend", historieforfalske, og med kynisk nasjonalpatriotisk motreformasjon med den ortodokse kirkes ledelse samkjøre mot uskyldige syndebukker for opportun avledning og full kontroll (har vi sett det før?).

Jeg vet ikke helt hvorfor «holde seg for nesa og stemme på Trump» dukket opp i Briskelids innlegg, men han var nå hyperaktiv med å selge mest mulig beautiful clean weapon. Om flertallet i USA ønsker 4 nye bortkastede år og tilbe løgn og kaotisk innfallspolitikk fra påfugldemagoger bak flagrende banner som en sekt (har vi sett det før?), og undergrave eget demokrati, er det deres valg. Folket selv er demokratiets akilleshæl, men i tilfellet USA får det dessverre farlige ringvirkninger for andre, svekker landets troverdighet, omdømme, og hindrer demokratiutvikling andre steder med såkalte «stabile genier» som resultat.

Ingen skal ha dominerende verdenshegemoni, USA er intet fyrtårn, og Vesten har en utfordring i ikke å være prinsippfast men full av dobbeltmoral (som må tas et oppgjør med om vi vil beholde sympati, allierte, og demokrati andre steder). Men tross dette, skal vi beholde frihet, rettsstat og pluralisme, er vi nødt til å være BEDRE og SMARTERE utrustet enn alternativene.

Larry Skaar