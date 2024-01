Larry Skaar hadde nylig et leserbrev med mange gode og tankevekkende tema. Takk! En av meningene hans, slik jeg forsto det, var at for å beskytte folkestyret, må vi ruste opp.Først da kan vi hindre at et land som vår nåværende fiende Russland ødelegger demokratiet vårt.

Vel, vi i Vesten bruker en 13-15 ganger så mye penger på våpen som Moskva gjør. (2022-tall). Er vi tryggere om vi bruker enda mer penger? (Penger som selvfølgelig ikke skal betales av mange av de rikeste – de sitter i Sveits eller i skatteparadis).

Størrelsen på militærbudsjett er, etter min mening, svært sjelden opphav til innføring i diktatur i et land. Arbeidsløshet, avmakt i møte med en politisk og økonomisk elite, et samfunn hvor skole og helsevesen rakner, husløshet og matmangel derimot …… . Det gir ropet på den sterke mann eller kvinne langt større drivkraft.

– Jeg har stemt på «skikkelige» politikere hele livet, sa en velger i USA.

– Nå holder jeg meg for nesa og stemmer på Trump. For det kan ikke bli verre!

Vi fikk diktatur i mange land i Europa på 1900-tallet. Neppe fordi militæret var for svakt. Og det er neppe for lite penger til militæret som truer demokratiet i USA. Eller i land i Nato og vesten ellers i dag.

Vennlig hilsen

Terje Briskelid

Spind