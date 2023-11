Viser til torsdagsavisen, der den kraftkrevende industrien frykter for fremtiden. Husker godt i valgkampen da Senterpartiets partiformann Trygve Slagsvold Vedum reiste land og strand rund og forsikret det norske folk om at han skulle sørge for å gi den kraftkrevende industrien konkurranse dyktige strømpriser.

Det som nå skjer er at Arbeiderpartiet sitter passive og ser på at industrien i Sør-Norge holder på å «blø i hjel», ved at man taper penger på at strømprisen i Sør-Norge er mye høyere her enn ellers i landet. Dette er en ulovlig konkurransevridning som vil føre til en av-industrialisering av Sør-Norge.

Når det gjelder strømprisene til den kraftkrevende industrien, må prisen på kraften reduseres ned slik at selskapene overlever, og dette haster og må gjøres nå. Energiminister Terje Aasland opptrådte som en «arrogant drittsekk» i møte med lokaldemokratiet, som prøver å redde livet til næringslivet i Sør-Norge. I gamle dager var Ap tungindustriens beskytter og far. I dag fremtrer Ap som tungindustriens nådeløse bøddel.

Er enig med Trond Giske, at Ap er ikke til å kjenne igjen med dagens politikere. Trygve Slagsvold Vedum har ikke holdt det han har lovet velgerne. Derfor må han som følge av dette, ta Senterpartiet ut av regjeringen, for å redde industrien i Sør-Norge. Det er prisen han nå må betale, for å love og lyge til velgerne.

Senterpartiet kan heller ikke fortsette å støtte Aps energipolitikk, uten at velgerne kommer til å vende dem ryggen. Fortsetter Sp å støtte Ap frem til neste valget, vil Sp slite med å komme over sperregrensen. Her ser vi et nytt eksempel på hvordan politikerne sier en ting i valgkampen, og gjør noe helt annet når de kommer i makt posisjon. Denne måten å gjøre det på, er i virkeligheten en demontering av demokratiet. Det betyr en oppmontering av politisk diktatur.

Det norske folk må velge om man vil at «folket skal tjene politikerne,» eller om det er «politikerne som skal tjene folket.» Dersom det siste, da må man ikke stemme på arrogante og diktatoriske politiske partier, slik som Ap eller Høyre. Støre er handlingslammet, men Erna Solberg er farlig for Norge, hun vil selge Norge til EU, og siste gang hun styrte Norge, da opptrådte hun som en ren diktator.

