Da jeg for noen dager siden besøkte biblioteket, kom jeg i prat med en kar om gravearbeidet i gata like utenfor. Han mente at dette mye omskrevne gatestykket, Pengeveien, hadde vært tema for en aprilspøk i Farsunds Avis en gang for mange år siden, uten å kunne huske akkurat når. Og selv var jeg helt blank. Men i våre dager da det meste er digitalisert, er slikt forholdsvis enkelt å finne ut av. Her er hva avisen skrev 1. april 1968:

«Pengeveien skal rives i dag

Formannskapet bruker nødparagrafen.

Interesserte kan sikre seg stenen.

Pengeveien skal forsvinne. Ragnvald Skjerpe har gitt et så gunstig tilbud på rivingen at formannskapet har funnet det nødvendig å anvende nødparagrafen og godta tilbudet i ekstraordinært møte. Rivingen skal begynne i dag. For at arbeidet skal kunne utføres som forutsatt, er det imidlertid nødvendig å fjerne stenen. I alt dreier det seg om ca. 1000 kbm. kilt sten, og interesserte kan ved henvendelse på arbeidsplassen da få et passende kvantum.»

Selv om forholdene nå ligger til rette for det, får vi neppe et liknende tilbud igjen. Det er å håpe at den enkelte stein igjen vil finne tilbake til sin opprinnelige, eller i alle fall tilnærmet opprinnelige, plass. For øyeblikket ser det unektelig litt kaotisk ut. Lykke til med sorteringen!

Truls Dåsnes