Det største som menneskeheten har opplevd var da Gud ble menneske. Jes. 9, 6.

Tenk at Gud avkledde seg hele sin herlighet, og ble et menneske for å bli prøvet i alt, i likhet med oss. Han ble forfulgt, han ble fristet og testet på samme måte som oss. Men han seiret i alle deler. Derfor kan han si til oss i dag, det som står i Mat.11,28. «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.»

Det største som menneskeheten har opplevd var da Gud ble menneske.

Denne store begivenhet var det profetert om i hele det gamle testamentet. Og da tidens fylde kom, fødte en jomfru i Nasaret et guttebarn med navnet Jesus, Guds sønn. Maria ble fruktsommelig, ikke ved en mann, men ved Den Hellige Ånd. Det var svært få som var orientert om denne verdensbegivenheten.

Kan nevne at det var to eldre mennesker, Simeon og Anna, noen fattige gjetere, og noen vismenn fra østen som fikk åpenbaring ved Den Hellige Ånd om hva som var i ferd med å skje. Gud skulle komme til jorda, bli født i en fattig stall, og lagt i en krybbe. Han skulle dø den mest fornedrende død på korset, for å betale for våre synder og overtredelser. Hvilken nåde, hvilken kjærlighet, hvilket offer for at jeg kan ta imot denne frelsen uten betaling, uten arbeide og uten fortjeneste.

Joh.1,12. «Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn– de som tror på hans navn.»

I en verden med så mye sorg, utfordringer og krig, kan vi glede oss over en ting; at evangeliet er et gledesbudskap for alle mennesker. Og at Gud, skaperen elsker alle mennesker like høyt. Han gjør ikke forskjell på noen.

Ef.2,8. «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»

Ønsker alle lesere en velsignet jul.

Kjell Haltorp