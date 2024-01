Bibelhelgen arrangeres i samarbeid mellom Frelsesarmeen, Misjonskirken og Farsund menighet (Den norske kirke).

– Dette tverrkirkelige samarbeidet har holdt på i mange år, og nok en gang har komiteen satt sammen et spennende program. I år har man gjort et scoop ved å få besøk av farsundsmannen Bernt Greger Olsen - sønn til Bjarne Olsen som hadde skoforretning der Eskas er i dag. Han er internasjonal leder i Det Norske Bibelselskap, som er den norske avdelingen av United Bible Societies (UBS), opplyser sokneprest og komitemedlem, Henning Huseby Jansen.

– Stort engasjement

– Bernt Greger Olsen er antakelig en av landets best orienterte kristenledere når det gjelder hva som rører seg i forhold til bibelmisjonsarbeid rundt i verden. Han har vært med å bygge opp bibelselskapet i Ukraina etter Sovjetunionens fall, og har også ellers førstehånds kjennskap til bibelselskapene tilknyttet UBS over hele verden, og kjenner de fleste lederne, legger soknepresten til.

Lørdag 20. januar blir det bibelseminar på Frelsesarmeen, mens det søndag 21. januar blir økumenisk gudstjeneste i Frelserens kirke.

– Bernt Greger Olsen blir med begge dagene. Alle som har møtt ham vet at han har et stort engasjement for bibelmisjonsarbeidet rundt i verden. I tillegg til å inneha masse kunnskap om bibelarbeidet i ulike land, er han en svært inspirerende formidler! Mange ser derfor med forventning fram til å høre ham igjen, sier Henning Huseby Jansen.

Program

På seminaret lørdag formiddag er Olsens tema «Bibelarbeid i krig og konflikt». Han vil der komme inn på krigen både i Midtøsten og i Ukraina. Voksenkoret SELA vil delta med sang. Det blir dessuten servering av grøt, og kaffe og småkaker. Kollekten denne dagen går til Bibelselskapets arbeid i Gulfområdet i Midtøsten.

På den økumeniske gudstjenesten søndag formiddag vil Bernt Greger Olsen preke og sokneprest Henning Huseby Jansen forrette. Hanne Vennebo Turøy og Kamilla Landmark fra Misjonskirken bidrar med sang, og konfirmanter fra Farsund menighet og Misjonskirken vil også delta. Det blir søndagsskole under gudstjenesten, også den i samarbeid mellom de tre kirkesamfunnene som arrangerer helga.

Takkofferet går også denne dagen til Bibelselskapet sitt arbeid i Gulfområdet.

– Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe på Kirketorget. Vi tror denne helgen blir et inspirerende møte med et viktig og svært aktuelt arbeid, og oppfordrer folk fra hele regionen til å komme å la seg inspirere, avslutter Henning Huseby Jansen.