«Res miranda - en norsk julevandring» er en spennende og vakker fremstilling av julens evangelium i ord og toner.

– Hele verket fremføres akustisk i et mørklagt kirkerom med levende lys. Det passer for både barn og voksne og varer en knapp time, forteller Bryan D. Breidenthal i en utsendt pressemelding.

Han har selv skrevet musikken til tekstene til salmedikter Svein Ellingsen, som danner basisen for julevandringen. I tillegg er han grunnlegger av og dirigent for de to korene. Begge korene gleder seg nå til å kunne fremføre julevandringen i Frelserens kirke i Farsund bittelille julaften, fredag 22. desember og i Vestbygda kapell på Borhaug dagen etter, lille julaften.

– Erfaringsmessig er det stappfullt i Vestbygda kapell lille julaften, så det er godt å også kunne fremføre julevandringen i Frelserens kirke kvelden før i år, sier Breidenthal.

Korene har sangere som har fremført «Res miranda» gjennom sin oppvekst og nye sangere som er med for første gang.

– Dermed blir det både gjensynsglede og nye bekjentskap vi får oppleve, sier Breidenthal.

Maria Abrahamsen og Kai Steffen Østensen vil igjen formidle tekster fra Bibelen og dikt av Svein Ellingsen.

– Blant de nye sangere vi får med, er de tre eldste barn av organist Ian Richards. De er også blitt dyktige sangere og musikere tross sin unge alder, forteller Bryan D. Breidenthal.

Bildet er fra fjorårets fremføring av Res miranda i Vestbygda kapell lille julaften. Foto: Alexandra Indseth Langegard