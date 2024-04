Da arrangeres nemlig solidaritetskonserten RØST - «Ingen Utelatt» til inntekt for Dina-stiftelsens arbeid for funksjonshemmede barn i Uganda.

– Globalt lever en av sju med en funksjonsnedsettelse, de fleste i fattige land uten en reell sjanse til å komme seg ut av fattigdom. Nå kraftsamler Dina-stiftelsen til en felles innsats for disse menneskene. Tro og omsorg gis til fattige og marginaliserte grupper som ingen andre hjelper. Akkurat nå bygges en omsorgsby i Uganda for barn med nedsatt funksjonsevne, den største i sitt slag i Afrika, opplyser Glenn Tønnessen, leder for Sarons Dal Arena i en pressemelding.

Dina-stiftelsen Vis mer ↓ En uavhengig hjelpeorganisasjon som formidler humanitær hjelp til flyktninger, katastroferammede og andre nødlidende – uansett rase, nasjonalitet, politisk oppfatning eller religion. Stiftelsen gir trygghet, omsorg og beskyttelse til noen av verdens mest sårbare barn og utgjør hver dag en forskjell for mange menneskeskjebner. Kilde: dinastiftelsen.no

Det er dette arbeidet det skal samles inn penger til med solidaritetskonserten. I tillegg til artistene, vil også Dina-stiftelsens leder, Rune Edvardsen og Kristelig Folkepartis partileder Olaug Bollestad delta på arrangementet. Konserten holdes i Sarons Dal Arena, som er Sørlandets største konsert- og konferansearena med plass til nærmere 3.000 publikummere.

Klar for RØST i Sarons Dal Arena søndag 28. april: Morten Abel - denne gang i duoformat med Kvinesdals egen Thomas Gallatin. Foto: Simen Omland

40 års erfaring

Morten Abel har over 40 års erfaring som låtskriver og artist. Med over 600.000 solgte album og hele fem Spellemannpriser, er han for lengst som en institusjon å regne i norsk musikkliv. Fra Mods til The September When via Peltz, og ikke minst som soloartist, er Morten Abel en musiker som stadig fornyer seg. I Sarons Dal får publikum en unik mulighet til å oppleve Morten Abel tett på. Sammen med multiinstrumentalist Thomas Gallatin fra Kvinesdal utforsker Abel det nære duoformatet.

– Vi har lenge hatt lyst til å gjøre noe i et mindre format. Det er utrolig spennende. Som å starte band for første gang, uttaler Morten Abel selv i pressemeldingen.

Duoen vil ta for seg låter fra hele Abels karriere og gi dem nye drakter.

– Etter fire tiår som låtskriver og entertainer, er Abel fremdeles en av landets beste formidlere, og skuffer aldri på scenen. Du skal ikke se bort ifra at en og annen overraskelse dukker opp, i tillegg til de gode kjenningene, lyder det i pressemeldingen.

Han synger i Sarons Dal Arena søndag 28. april: Alejandro Fuentes fra Kristiansand. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fra Kristiansand

Alejandro Fuentes ble rikskjendis da han kom på tredjeplass i 2005-utgaven av «Idol». Låtskriver og artist Fuentes er en kjent skikkelse i den norske underholdningsbransjen og Kristiansands mest profilerte artist.

I løpet av sin musikkarriere har Alejandro Fuentes gitt ut tre album og elleve singler, hvor to av disse har toppet VG-lista. Sammen med Kurt Nilsen, Espen Lind og Askil Holm ga han ut sangen «Hallelujah – Live. Sangen ble kåret til «Årets hit» og albumet toppet VG-lista. Gruppen fikk kallenavnet «De nye gitarkameratene».

Låten hans «Encore» har også nesten sju millioner avspillinger på Spotify.

Den senere tid har Fuentes fått oppmerksomhet for også ha covret Hillsong-lovsangen «Oceans».

Klar for solidaritetskonserten RØST: Sofie Fjellvang fra Kristiansand. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Sofie Fjellvang er også fra Kristiansand, men for tiden bosatt i Oslo. Hun fikk sitt gjennombrudd som artist da hun kom til finalen i The Voice 2021 på TV2. Etter det har hun vært på sommerturné på Sørlandet, deltatt på Beat for Beat og blitt blant de fire beste i Melodi Grand Prix med låten «Made of Glass».

Fjellvang har også vært på juleturné med Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Torstein Sødal og Maria Arredondo.

Klare til å synge ABBA-låter i Sarons Dal: SuperTrouper bestående av Tom Moen (t.v.), Jeanne Omdal Haukland, Juliane Senland, Elise Orre, Alf Fredriksen, Jorunn Rødland, Constantin «Bill» Bidileac, Tom Arne Visland og Curt Oscar Tønnessen. Foto: Jacob J. Buchard, Fædrelandsvennen

ABBA-hyllest

SuperTrouper inviterer «Dina-venner» til en smakebit av årets feiring i anledning 50-årsjubileet for ABBAs «Waterloo»-seier i Grand Prix i Brighton i England i 1974. Turneen deres startet offisielt med to utsolgte konserter på Kilden Kulturhus i Kristiansand i midten av februar.

De to kvinnelige vokalistene Jorun Rødland fra Flekkefjord og Elin Orre fra Kvinesdal utmerker seg på en strålende måte. Bak seg på scenen har de ett sterkt fem manns orkester bestående av erfarne musikere, som også bidrar vokalt på låtene. Bandet består av Tom Moen (tangenter), Tom Arne Visland (trommer), Curt Oscar Tønnessen (bass), Alf Fredriksen (gitar), Constantin «Bill» Bidileac (tangenter), samt koristene Jeanne Omdal Haukland og Juliane Senland.

– Med sine tidsriktige kostymer og alle ABBA sine signaturlåter på plass, blir dette til en komplett opplevelse, og man er plutselig tilbake i ABBAs storhetstid, uttaler Glenn Tønnessen.

– SuperTrouper er kjent som et fantastisk «live-band», og er også stolt av å ikke bruke noen former for playback. Alt er ekte og genuint. Publikum kan ikke unngå å rives med av gruppen, og dens tolkning av ABBAs låtmateriale, legger han til.

Kvinesdals nye store artist Tor Vidar Rennestraum er klar for Sarons Dal Arena søndag 28. april. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Lokale artister

Et eget husband vil også spille på konserten. På plakaten står dessuten de lokale artistene Tor Vidar Rennestraum og Per Tore Bjerge.

Rennestraum er nykomlingen på den norske stjernehimmelen, hvor han akkurat nå markerer seg solid i «The Voice».

– Tor Vidar alene er verdt inngangspengene, mener Glenn Tønnessen.

Bjerge er kjent som vokalist, gitarist og låtskriver i den suksessrike Kvinesdal-gruppa Luxus Leverpostei.