Natt til fredag 30. juni ble to busser utsatt for omfattende skadeverk og innbrudd da de sto parkert på rutebilstasjonen i Farsund. Nå vet politiet hvem som sto bak.

– Vi har tatt to ungdommer for forholdet. I tillegg vet vi at det var en tredje person med på dette, men han er ikke bosatt i Norge og har forlatt landet igjen. Saken er derfor løst, sier Jan Terje Aas, som er lensmann i Farsund.

De tre ungdommene er i alderen 13 til 18 år. En av de nevnte guttene som var med på skadeverket på bussene, skal ifølge politiet også ha vært med på et innbrudd i en bu utenfor en barnehage i Farsund, sammen med tre andre ungdommer. De skal også ha tent på en platting utenfor barnehagen.

– Det kunne selvfølgelig blitt stygt om det ikke ble slukket, sier Aas.

Alle ungdommene skal tilhøre samme gjeng og bor til vanlig ikke i Lister, ifølge lensmannen. Flere av de samme ungdommene har også vært innblandet i opptil flere tyverier fra Amfi i Farsund.

– Det gjelder alt i fra sjokolade til elektronikk, forteller Aas.

– Flere av ungdommene har erkjent forholdene og er blitt tatt for det, og flere vil bli tatt snart, fortsetter Aas.