– Planleggingen til årets festival startet dagen etter at Norway Rock 2016 var ferdig, så vi er godt forberedt til den kommende helgen, forteller presseansvarlig Ann Frestad.

PÅ FREDAG starter nemlig rockefestivalen i Kvinesdal og arrangørene har, etter flere år med erfaring, god kontroll på det som må ordnes.

– De ildsjelene og flotte frivillige vi er så heldige å ha med på laget er godt i gang med å gjøre klart alt til festivalstart, forsikrer Frestad.

Selve konsertene begynner ikke før fredag, men allerede på torsdag begynner ting å skje, og før den tid er det mye som må ordnes. Flere frivillige har derfor valgt å bruke fritiden sin på å realisere rockedrømmen i år også. Festivalen er nemlig drevet av mennesker som gjør det fordi det er gøy, og fordi de har en lidenskap for musikken, og ikke for å tjene penger. Alt av overskudd går til videre drift av festivalen.

– Sletta endrer seg hver dag nå, og det er flott å se forvandlingen fra at det er en vanlig, tom slette, til at den blir fylt med glade mennesker, spennende band og, om vi våger å påstå, den beste camp-stemningen i Norge, mener Ann Frestad.

DEN ALLER første Norway Rock-festivalen ble arrangert i 2006, og pågikk i flere år, til de gikk konkurs i 2011. Savnet for festivalen ble imidlertid for stort, og Norway Rock ble igjen stablet på beina igjen i fjor. Da kom det omtrent 5.000 besøkende, og arrangørene har stor tro på at det også i år vil bli en folkefest.

– Billettsalget fyker i været nå de siste dagene, og campen begynner å fylles opp. Uansett er det plass til alle, så det er bare å slenge seg på, forteller Frestad. Det er heller ikke bare mennesker fra lokalområdet som viser interesse.

– Det er indikasjoner på at folk kommer fra hele Norge, og en del fra utlandet også. Så det er veldig kjekt for oss.

CAMPEN ÅPNER allerede på torsdag, og i tillegg vil det også bli opplegg i Kvinesdal sentrum samme dagen.

– I år blir det i tillegg en aldri så liten kick-off midt i Kvinesdal sentrum samme dag som åpningen i samarbeid med Handelsstanden. Her blir det konserter, mulighet til å bytte inn billetter til festivalbånd, kjøpe årets festival-merchandise, og andre spennende rocketilbud, sier hun.

TIL SAMMEN blir det hele 25 forskjellige band fra rundt om i verden å se på scenen i Kvinesdal i løpet av helgen, og lineupen prydes med store navn som blant annet In Flames, Europe, og Seigmen. I tillegg kommer det også en del små, og lokalt kjente band, slik at det blir noe for alle.

– Hvilke band gleder dere selv dere mest til å se?

– Hadde du spurt alle de forskjellige arrangørene, hadde du nok fått masse ulike svar. Det er nemlig så stor bredde i bookingen i år, at vi tror vi greier å nå de fleste. Vi er alle veldig klare for Norway Rock i år, og håper vi får med oss litt av alle band, avslutter Ann Frestad