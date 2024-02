Lyngdølen Mathias Rasmussen spilte hele kampen da hans belgiske klubb Union St. Gilloise slo Eintracht Frankfurt 2-1 på bortebane i Conference League torsdag kveld. Med 2-2 i den første kampen i Belgia i forrige uke , betyr det at Union St. Gilloise vant 4-3 sammenlagt og er videre til neste runde i sluttspillet.

Etter at lagene gikk til pause på stillingen 0-0, tok Union St. Gilloise ledelsen ved Cameron Puertas Castro i det 47. minutt. Etter 80 minutter doblet Dennis Eckert Ayensa ledelsen før Eric Ebimbe reduserte for Eintracht Frankfurt i det 88. minutt. Dermed var tyskerne bare et mål unna ekstraomganger, men det ble ikke flere mål og Rasmussens lag er dermed videre i Europa.