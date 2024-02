Tok sitt første poeng på flere sesonger!

Flekkefjords håndballdamer i 4. divisjon spilte uavgjort 25-25 hjemme mot MHI/Giv Akt/Holum torsdag kveld.

Dermed tok flekkefjæringene sitt første poeng på håndballbanen på flere sesonger. Flekkefjord hadde før torsdagens kamp ikke tatt et eneste poeng verken denne sesongen eller forrige sesong. Sesongen før det igjen fikk Flekkefjord tilkjent en seier fordi motstanderens lag ikke møtte opp, men tok ikke spillepoeng utover det.

Kampen torsdag var av det spennende slaget der lagene stort sett fulgte hverandre i målprotokollen. Men midtveis i andre omgang dro bortelaget fra, og ledet på et tidspunkt med seks mål. Alt tydet på et nytt tap for Flekkefjord mot laget som ligger nest sist på tabellen.

Men en sluttspurt fra hjemmelaget førte til at kampen endte uavgjort. Flekkefjord ledet faktisk 25-24 fram til det var 15 sekunder igjen av kampen, men gjestene klarte å få inn en utligning.

Anette Nedrejord ble Flekkefjords toppscorer med ni mål.

Flekkefjord spilte også kamp onsdag kveld. Da ble det 20-40-tap borte mot Øvrebø.

Flekkefjords lag mot MHI/Giv Akt/Holum (mål i parentes): Line Hallingsgård Abrahamsen, Siri Velund (2), Mia Isabelle Nedrejord Stenberg (1), Anette Nedrejord (9), Charlotte Fredriksen (5), Martine Håland Danielsen (6), Anita Lislevand Eikild (1), Nicole Sophia Matthäus (1), Kine Marielle Nedrejord og Ida Sofie Gausdal.

Flekkefjords lag mot Øvrebø (mål i parentes): Line Hallingsgård Abrahamsen, Martine Håland Danielsen (3), Nicole Sophia Matthäus, Mia Isabelle Nedrejord Stenberg, Ida Nilsen Allestad (4), Anette Nedrejord (10), Kine Marielle Nedrejord (2) og Charlotte Fredriksen (1).

Anette Nedrejord (til venstre) og spillende Flekkefjord-trener Charlotte Fredriksen, her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Olav Hoel