Sverre Olsbu Røiseland innrømmer at det kom mye følelser da siste skuddet til Marte Olsbu Røiseland traff blink.

– Det var fryktelig spennende og det var vanvittig mye følelser som kom ut når det siste skuddet gikk inn. Jeg var ganske trygg på at det ikke var noen som kom til å ta henne i dag, sier kvindølen Sverre Olsbu Røiseland (31) til Lister24.

Han fikk med seg gulløpet til kona fra hytta i Sirdal.

Fredag var det duket for sprint for kvinner i skiskyting. En øvelse Norge aldri har tatt OL-gull i på kvinnesiden. Men den tiden var over etter Marte Olsbu Røiseland sitt kanonløp fredag.

To fulle hus og fantastisk fart i skisporet gjorde at Olsbu Røiseland kom i mål 30 sekunder foran svenske Elvira Öberg, mens italienske Dorothea Wierer vant bronse. Sverre Olsbu Røiseland forteller at da han snakket med sin kone torsdag kveld, virket hun mer nervøs enn vanlig.

– Jeg pratet med henne i går kveld. Hun var litt mer nervøs enn normalt. Hun ringer meg alltid rett etter at hun har gjennomført et løp, og i dag var hun selvfølgelig veldig fornøyd, sier han.

Marte Olsbu Røiseland er første norske skiskytter på kvinnesiden som tar to gull i ett og samme OL. Målet har vært å vinne et individuelt gull og det har hun klart. Så langt i OL har hun tatt medalje på tre av tre distanser. Fra før var hun med å vinne gull på miksstafetten og hun tok bronse på 15 kilometeren.

– Hun hadde satt seg som mål å vinne individuelt OL-gull. Jeg er veldig stolt og glad på hennes vegne. Hun har jobbet hardt i så mange år, og at hun klarer å levere et sånt løp da det gjelder er helt rått, sier han.

Det er flere gullsjanser for Marte Olsbu Røiseland. Fredagens gull på sprinten betyr nemlig at Røiseland starter først og har et svært godt utgangspunkt før kvinnenes jaktstart søndag.