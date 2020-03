Vant for første gang siden april 2019: – Det har vært et utrolig tøft år

Sarah Farbrot Sakariassen scoret 13 mål da Lyngdal endte seierstørken i 4. divisjon søndag. Vis mer Tom Arild Støle

Etter 14 kamper uten seier i årets sesong, løsnet det endelig for Lyngdals damelag i håndball i søndagens kamp mot ØIF Arendal.

– Dette var utrolig deilig, ikke minst for jentene som har stått på hele sesongen til tross for motgang. Det har vært et utrolig tøft år, sier lagets trener Arild Andreassen.