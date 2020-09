Avsluttet sesongen med seier

Roar Lindland i aksjon på Monza i helgen. Vis mer Porsche Supercup

Til tross for at den tredje strake ProAm-tittelen i Porsche Supercup allerede var sikret, kjørte lyngdølen Roar Lindland likevel inn til seier under helgens finale på Monza.