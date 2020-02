Savner en leder på banen

FLIK-trener Rune Gabrielsen fikk se eget lag tape 3–0 i sett på hjemmebane mot KSI tirsdag. Vis mer Lars Erik Larsen

Trener for FLIKs herrelag i volleyball vil at flere spillere tar ansvar i dårlige perioder etter 0–3 tap for KSI tirsdag.

– Det var nesten stille i det tredje settet. Jeg har sagt det før og sier det gjerne igjen; kommunikasjon er så ekstremt viktig i volleyball.