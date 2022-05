Førstkommende torsdag sitter han bak mikrofonen når Lister24 direkteoverfører 4. divisjonsoppgjøret mellom Lyngdal og Våg i 4. divisjon på Lyngdal stadion på nett-tv.

Kampen starter klokken 19.30. Sendingen starter noen minutter før det.

– 4. divisjon er gøyere når både Lyngdal, FLIK, Kvinesdal og Flekkefjord er med i samme avdeling, og spiller mot hverandre. Det er de ikke i år. Men jeg tror torsdagens kamp mellom Lyngdal og Våg blir av det spennende slaget. Jeg gleder meg til å kommentere, sier Bjørnstøl.

Lister24 har streamet en rekke fotballkamper de siste sesongene, først og fremst lokaloppgjør. For et par uker siden ble også lokaloppgjøret i håndball mellom Lyngdal og FLIK streamet.

– Våre web-TV-sendinger fra lokale fotballkamper har vært populære. Nå ser vi fram til torsdagens kamp og håper at våre lesere og seere gleder seg like mye som vi. Vi planlegger også å sende live fra Lyngdals hjemmekamper i 4. divisjon mot Søgne og Vigør fredagene 10. og 24. juni, sier ansvarlig redaktør, Svein Morten Havaas i avisen Lister.

Lyngdal stiller torsdag uten blant annet spillende trener Espen Hægeland og nyervervelsen Marko Culibrk.

– Våg er tippet som et av tetlagene i årets 4. divisjon, og jeg tror det skal bli en stor utfordring for Lyngdal å slå dem. Skal Lyngdal slå Våg må 4. divisjons beste keeper, Aron Lindstrand spille sitt livs beste kamp. Samtidig er Lyngdal utrolig gode til å karre til seg poeng på hjemmebane, så vi får se, sier alltid like engasjerte Steinar Bjørnstøl.

Etter en brutal start på årets sesong, med 0-5-tap mot Donn og 1-5-tap mot Jerv 2, har Lyngdal funnet tilbake til vinnersporet. Rødtrøyene ligger nå på sjetteplass på tabellen, på plassen bak Våg, som slo Fløy 2 med 5-1 16. mai.

