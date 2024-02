Lyngdals jenter 19-lag i fotball tapte 3-1 mot MK i kvalifiseringskampen til NM onsdag.

Lyngdals mål ble scoret av Fride Ludviksen.

Trener Ronny Fredriksen oppsummerer med at MK var det beste laget og vant en fortjent seier. Han peker på at Lyngdal stilte med et ungt lag, med en snittalder på 15,8 år onsdag kveld.