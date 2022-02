Den femte etappen av årets Tour of Norway starter i Flekkefjord.

Årets Tour of Norway går av stabelen i perioden fra 24. til 29. mai, hvor den første etappen starter i Bergen (se hele listen i egen faktaboks). Den femte og nest siste etappen starter altså i Flekkefjord, hvor syklistene etter 181,7 km på sykkelsetet skal gå i mål i Sandnes.

– Det blir veldig spennende å være startsted. Vi har tidligere hatt Tour of Norway innom kommunen vår hvor de har kjørt gjennom sentrum i en viss fart, men har verken vært startsted eller målgangssted tidligere. Det blir derfor spennende å kunne sende dem av gårde, sier ordfører Torbjørn Klungland til Lister24.

Årets Tour of Norway-etapper 1. etappe: Bergen – Voss, 175 km. 2. etappe: Ulvik – Geilo, 123,8 km. 3. etappe: Gol – Stavsro/Gaustatoppen, 175,7 km. 4. etappe: Hovden – Kristiansand, 233,5 km. 5. etappe: Flekkefjord – Sandnes, 181,7 km. 6. etappe: Stavanger – Stavanger, 150 km

De siste årene har Tour of Norway og forgjengeren Tour des Fjords vært innom Lister-regionen flere ganger. I 2018 var Farsund startby for en etappe i Tour des Fjords, mens både Lyngdal og Kvinesdal hadde starten på hver sin Tour of Norway-etappe i 2019.

– Håper på 17. mai-stemning

Senest i fjor var rittet blant annet innom Flekkefjord. Nå håper ordføreren på mye folk og god stemning i kommunen når starten går i slutten av mai.

– Vi håper dette skal bli en folkefest, og at vi får mennesker ut med flagg og stor glede. Dette skjer jo ikke lenge etter 17. mai, så vi håper å kunne få litt 17. mai-stemning denne dagen også. Det at vi får denne starten er også bra for sykkelinteressen i kommunen, sier Klungland.

Ordfører Torbjørn Klungland håper på god stemning i Flekkefjord under Tour of Norway-starten i mai. Foto: Torrey Enoksen

– Det at dere nå får starten på en etappe, hva kan det bety for Flekkefjord?

– Det er vanskelig å si, men vi håper jo å få vist frem Flekkefjord fra en fin side med godt vær og god stemning. Samtidig håper vi også at noen av de som ser TV-bildene synes Flekkefjord ser ut som en gøy plass å besøke. Det er mye positivt som kan skje gjennom den reklamen vi får gjennom denne sendingen, sier Klungland.

Ifølge ordføreren var det et enstemmig formannskap som vedtok å si ja til å være startby på en etappe under årets ritt.

– Vi fikk en henvendelse fra Tour og Norway i vinter om vi ville være startsted. Dette ble så tatt opp og luftet i formannskapet, som enstemmig sa ja til det og samtidig bidra med støtte for å få dette til, sier Klungland.