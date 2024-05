KRISTIANSAND/LYNGDAL: – Han har bestemt seg for å gå til Viking, og reiser dit til sommeren, forteller daglig leder i Lyngdal, Karl Endre Igland.

Spilleren han snakker om heter Kristofer Nalon Hagen, er 15 år og regnes som et av de største talentene i landet i 2009-årgangen. Nå følger han i fotsporene til Julian Ryerson og går fra Lyngdal til Viking i sommer.

Familien er kjent med at Fædrelandsvennen omtaler overgangen.

Nalon Hagen har vært ønsket av Start, og har vært tilknyttet klubben som hospitant på G15-laget som spiller i nasjonal serie. Han står med en rekke kamper for laget til Erik Mykland i seriespill det siste året, og har vært med klubben på flere elitetiltak. I januar ble den venstrebente og driblesterke midtbanespilleren fra Lyngdal også tatt ut i G15-landslagstroppen.

– Viking er veldig flinke, profesjonelle og har en stor utviklingsavdeling. De har vært på besøk hos oss. Start og Erik Mykland har vært veldig gode mot han, og både han og Lyngdal er fornøyde med hvordan han har blitt behandlet der. Samtidig har jeg registrert at Start har et årsmøtevedtak som sier de skal mer ut i breddeklubbene. Akkurat der har ikke vi merket noen forandring. De har ikke vært her, sier Igland til Fædrelandsvennen.

Utviklingsleder i Start, Tomi Markovski, kjenner seg ikke igjen i utsagnet til Lyngdal.

– Start hadde i november 2023 klubbesøk i Lyngdal der det var 30 trenere som deltok på trenerseminar. Start tilbyr også klubbene i Agder foredrag i ulik tema innen spiller- og trenerutvikling hvert år. Flere klubber benytter seg av tilbudet. Lyngdal var vi hos i fjor høst, sier han.

– Hva tenker du om at dere ikke har klart å lande spilleren og at han nå heller går til Viking?

– Han skal få lov til å ta det valget. Vi har hatt ham her hos oss i halvannet år og har hatt tett samarbeid med Lyngdal og Jan Ove Pedersen der. Han har spilt i nasjonale kampplattformer, vært med på treningsleir i Danmark, og spesielt Mykland har brukt mye tid på oppfølging av Kristoffer, svarer han.

Glipper for Start

Lyngdal får ingen overgangssum for Nalon Hagens overgang til laget fra Rogaland, men har krav på utdanningskompensasjon.

– Så får vi prosenter ved eventuelt videresalg av spilleren, sier Igland.

– Vi stopper ingen store talenter fra å reise fra oss, legger han til.

Dermed glipper nok et stort talent for Start. I forrige uke ble det klart at Henrik Haraldsen (15), som var Start-spiller, har signert for FC København. Han vraket Starts tilbud om proffkontrakt. 15-åringen har flere aldersbestemte landskamper for Norge, der han også har vært kaptein.

Ettersom han ikke har proffkontrakt mottar Start kun en utdanningskompensasjon for Haraldsen. Etter det Fædrelandsvennen får opplyst ligger summen på rundt 400.000 kroner for Haraldsen. Summen ville trolig vært langt høyere om FCK hadde kjøpt Haraldsen ut av en proffkontrakt.