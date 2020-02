– Tungt tap borte

Spillende FLIK-trener Tommi Køhn scoret to mot Søgne, men hjemmelaget ble for sterke. (Arkivfoto) Privat

– Det ble dessverre et tungt tap borte mot Søgne i kveld.

Det sier FLIKs trener Tommi Køhn etter bortekampen mot Søgne i Tinntjønnhallen mandag kveld.

Han opplyser at laget stiller med et sterkt mannskap, men også møter et godt hjemmelag.