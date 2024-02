Ryerson gjorde comeback i Dortmunds storseier

Dermed tok flekkefjæringene sitt første poeng på håndballbanen på flere sesonger. Flekkefjord hadde før torsdagens kamp ikke tatt et eneste poeng verken denne sesongen eller forrige sesong. Sesongen før det igjen fikk Flekkefjord tilkjent en seier fordi motstanderens lag ikke møtte opp, men tok ikke spillepoeng utover det.

Kampen torsdag var av det spennende slaget der lagene stort sett fulgte hverandre i målprotokollen. Men midtveis i andre omgang dro bortelaget fra, og ledet på et tidspunkt med seks mål. Alt tydet på et nytt tap for Flekkefjord mot laget som ligger nest sist på tabellen.