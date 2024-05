Svømmerne fra Farsund kom til totalt 13 finaler. Alma van der Hagen (2005) kvalifiserte seg til 8 finaler, men valgte å fokusere på fire av dem. I disse svømte hun inn til to førsteplasser (50 og 100 fly) og to andreplasser (100 fri og 50 bryst). I finalen på 50 fly noterte hun seg for øvrig også for ny pers med tiden 29,39.