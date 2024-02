Eman Markovic klar for Sandefjord

Midtbanespilleren Adrian Eftestad Nilsen (19) fra Kvinesdal, som er et lokalt talent som spås å få det store gjennombruddet , signerte fredag en ny ettårskontrakt med Obosliga-klubben Start. Det melder Kristiansand-klubben på sin hjemmeside . 19-åringen, som har gått gradene i Start siden han kom fra Kvinesdal i 2020, fikk sine første kamper for A-laget i både serien og i cupen i fjor.

- Det er veldig deilig å signere den nye kontrakten. Jeg tror det kan bli et veldig spennende år for oss. Jeg skal levere det beste jeg kan, og håper å få så mye spilletid som mulig gjennom året, sier Eftestad Nilsen til Starts hjemmeside .

Azar Karadas, som er klubbens nye hovedtrener, har latt seg imponere over Nilsens prestasjoner og kvalitetene han har vist på trening.

- Vi er veldig glade for at Adrian velger å forlenge med oss. Han er en fotballspiller med mange spennende kvaliteter. Det ligger mye potensiale for utvikling hos Adrian, sier Karadas til klubbens hjemmeside.