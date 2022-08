Matheo Landsverk fra FLIKs G14-lag var en av de utvalgte til å spille en showkamp for Norge mot Verden under Norway Cup tirsdag.

Kampen endte med 4–0-seier til Norge.

Ifølge FLIK-trener Tommi Køhn startet tenåringen kampen, men ble byttet ut mot slutten av første omgang. Deretter kom han inn igjen og spilte hele andre omgang.

– Han leverte en veldig bra kamp og Verden hadde kun spillet i den perioden han var ute. Han gjorde jobben defensivt på midten, og hadde mange gode involveringer, sier Køhn.

I tillegg skal han ha hatt en skikkelig takling hvor han fikk tilsnakk av dommer, og var veldig nær ved å få et gult kort, ifølge FLIK-treneren.

– Han fikk også et par avslutninger, men et stykke over mål. Makkeren hans på midten er en spiller vi møter i morgen, som er litt gøy. Matheo selv er godt fornøyd med kampen og mener selv han presterte «helt greit», sier Køhn.