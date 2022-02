Sportsminner Karl Birger Sælør skrev sitt første fotballreferat i Farsunds Avis i 1976. Han har fulgt lokalsporten tett siden 60-tallet. I denne spalten gir KB oss utvalgte historiske tilbakeblikk.

Dåsvatn kom fra Otra foran 84-sesongen, og overtok trenergjerningen etter Steinar Tvedt. 6-7 år tidligere hadde Geir Dåsvatn spilt for Vigør i 2. divisjon og hadde også vært innom juniorlandslaget.

– Vi har en liten stall, og mange skader vil føre til problemer for oss. I utgangspunktet har jeg som mål å gjøre det best mulig. Tiden vil vise om vi er gode nok til å rykke opp i 4. divisjon igjen, men en plass blant de seks beste er nok et mer realistisk mål å arbeide ut fra i øyeblikket, sa Dåsvatn før seriestart i april 1985.

Innsatsviljen og evnen til å stå på for fullt i kampene, så treneren på som lagets store styrke. Svakheten mente Dåsvatn var at stallen besto av en god del urutinerte spillere, noe som lett førte til at spillet ble for oppjaget.

Hægebostad hadde imponert med fire strake seire i treningskampene, men treneren la ikke så mye i akkurat dette.

– Treningskamper og seriekamper er to vidt forskjellige ting. At vi har vunnet fire kamper er mer en tilfeldighet enn som følge av godt spill, sa Geir Dåsvatn, som hadde et gjennomsnitt på 10-11 spillere på trening på Kollemo.

– Gjennomsnittet er så pass lavt fordi flere av spillerne går på skole i Kristiansand eller trener med andre klubber, sa Dåsvatn.

Veteranene Bjørn Iversen og Kåre Klungland hadde trappet ned, og Tor Dåsvatn (Geirs bror) og Hallgeir Verdal befant seg begge i Nord-Norge.

Hægebostad ble nummer ni i 1985 med 21 poeng på 22 kamper. Det var god avstand ned til bunnstriden; og forholdsvis liten avstand opp til Lyngdal som ble nummer tre med 28 poeng. Våg vant 5. divisjon med klar margin denne sesongen.