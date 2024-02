Forlenger kontrakten med Start

Midtbanespilleren Adrian Eftestad Nilsen (19) fra Kvinesdal, som er et lokalt talent som spås å få det store gjennombruddet, signerte fredag en ny ettårskontrakt med Obosliga-klubben Start. Det melder Kristiansand-klubben på sin hjemmeside. 19-åringen, som har gått gradene i Start siden han kom fra Kvinesdal i 2020, fikk sine første kamper for A-laget i både serien og i cupen i fjor.

- Det er veldig deilig å signere den nye kontrakten. Jeg tror det kan bli et veldig spennende år for oss. Jeg skal levere det beste jeg kan, og håper å få så mye spilletid som mulig gjennom året, sier Eftestad Nilsen til Starts hjemmeside.

Azar Karadas, som er klubbens nye hovedtrener, har latt seg imponere over Nilsens prestasjoner og kvalitetene han har vist på trening.

- Vi er veldig glade for at Adrian velger å forlenge med oss. Han er en fotballspiller med mange spennende kvaliteter. Det ligger mye potensiale for utvikling hos Adrian, sier Karadas til klubbens hjemmeside.

Start-trener Azar Karadas har latt seg imponere over 19-åringen fra Kvinesdal. Foto: Jacob J. Buchard, Fædrelandsvennen