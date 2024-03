Landslagsspiller og Borussia Dortmund-forsvarer Julian Ryerson blir ikke å se i kveldens returkamp i Champions League mot PSV.

Det ble kjent da Borussia Dortmund offentliggjorde sin tropp til kampen hvor vinneren tar seg til CL-kvartfinale.

26 år gamle Ryerson har vært en fast brikke for de gulkledde denne sesongen med unntak av et to måneder langt skadeavbrekk. Han har startet de fem siste kampene etter at han returnerte fra kneskaden.

Ifølge tyske Sky dreier forfallet seg om en hudinfeksjon.

Det første møtet mellom Dortmund og PSV endte 1-1 i Nederland.

