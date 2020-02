– Burde kunne kjempe om opprykk

Aron Lindstrand skal spille for Lyngdal i 4. divisjon. Lars Erik Larsen

Aron Lindstrand har bestemt for å spille for Lyngdal igjen etter én sesong i 2. divisjon for Sola.

– Det er vel ikke helt offisielt ennå, men det blir Lyngdal, ja, sier Lindstrand til Lister24 torsdag ettermiddag.