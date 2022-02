– Det var et løp jeg hadde sett frem til, og som passet meg bra, men det ble et litt skuffende resultat. En tung dag gjorde at det ble et stykke bak, sier flekkefjæringen til Lister24.

For to uker siden gikk han inn til en 19. plass i Marcialonga, og håpet var i utgangspunktet å levere et bedre løp i Tsjekkia.

– Jeg hadde som mål å gjøre det en del bedre enn i Marcialonga, men det svinger fortsatt litt, så det var fortsatt på minussiden i dag. På en god dag hvor alt hadde klaffet, føler jeg at det hadde vært mulig å kjempe om en topp-10-passering, sier Thele.

– Hva var det som gikk galt i dag?

– Det var et slit fra start til mål. Det var et tøft løp som gikk fort fra start, så det ble et skikkelig hardkjør hvor feltet også sprakk opp. Det gjorde at jeg havnet litt for langt bak enn jeg tror jeg kunne gjort på mine beste dager, sier Thele.

En liten trøst var derimot at lagkameraten Andreas Nygaard kjørte inn til seier i søndagens løp.

– Det ble derfor en bra dag lagmessig, selv om jeg gjerne skulle vært bedre. Men han leverer varene, så det er gøy og inspirerende, sier Thele.

Nå drar han tilbake til Oslo for å trene og starte forberedelsene til Vasaloppet i Sverige 6. mars.

– Her skal jeg slå hardt tilbake. Samtidig skal jeg legge en plan, og gjøre slik at jeg stiller maks forberedt og i god form til Vasaloppet, sier Thele.