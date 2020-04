Frykter idretten taper utøvere

Daglig leder i Farsund og Lista Idrettsklubb, Helge Morris Nesheim, nestleder i fotballstyret i Lyngdal IL Marianne Bjørnstøl og leder i Agder fotballkrets Arne Marthinsen mener myndighetene må gi idretten lov til å åpne flere aktiviteter. De frykter flere barn og unge vil slutte i idretten som følge av koronakrisen. Vis mer Torrey Enoksen

Selv om det er blitt åpnet opp for trening i mindre grupper, merker flere idrettslag at det er færre barn og unge på treningene. Fotballen mener myndighetene må åpne for aktivitet som ligner konkurransesituasjoner.